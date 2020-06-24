Либерал: Лукашенко усвоил роль «бедного хама-родственника»

24.06.2020, Москва, Елена Острякова

В отношениях с Россией президент Белоруссии Александр Лукашенко усвоил роль «бедного хама-родственника».

Об этом в интервью украинскому каналу SobiNews заявил российский либеральный публицист Леонид Радзиховский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все три слова имеют значения. Родственник: мы братья. И он постоянно эту тему педалирует, для многих в Белоруссии, особенно среди его избирателей, то есть, отставных совков, она очень важна.

Бедный родственник. И на свою бедность он выклянчивал деньги. Теперь он их не получает, да и не получит, потому что денег нет. Вот, он выклянчивал. Говорят, что он выклянчил для Белоруссии 100 млрд долларов за эти годы. Не знаю, правда это или нет, но цифры называли большие.

И третье: родственник-хам. То есть, получая деньги, он тут же плюет если не в лицо, то, по крайней мере, на штаны тому, кто ему деньги дает. Это его постоянная линия: ругаться, никогда не благодарить, опять ругаться и при этом по-хамски напоминать, что мы браты. Такой вот буян-родственник», – сказал Радзиховский.

При этом внутри страны, по его мнению, Лукашенко также ведет сложную игру.

«Он играет двумя рукам, жонглирует двумя яблоками. «Я — единственный защитник суверенитета Белоруссии, суверенитета против России, потому что больше, очевидно, никто, ни одна страна в мире на этот суверенитет не покушается. Я — главный противник России на белорусской земле». Хотя слова «противник России» он никогда не скажет. Гарант суверенитета — это первое яблоко.

Второе яблоко — «я главный друг, брат, родственник России на белорусской земле». Пока я президент, мы братья, а поскольку мы братья, я должен быть президентом всегда.

И вот он жонглирует этими двумя яблоками. Подбрасывает. Что, кстати, противно, потому что это очевидная ложь. Лукашенко не гарант братства. Братские или небратские отношения России и Белоруссии никак не зависят от того, кто является президентом той или иной страны. Это генетическое, этническое родство. Это историческое родство, это культурное родство. Оно совершенно не зависит от личности президента», – сказал Радзиховский.

По его мнению, гарантом суверенитета Белоруссии Лукашенко выступал только в 90-е годы.

«Белорусское государство было совершенно архаичным, он его в значительной степени создавал, как умел, это правда. Создал он модель довольно неудачную, судя по экономическим результатам, но уж какую создал, такую создал.

Но сейчас он уже не является гарантом суверенитета, потому что хоть с Лукашенко, хоть без Лукашенко, Белоруссия самостоятельная страна. Бедная? Да. Неудачная? Ну, это пусть белорусы судят, как у них там с законами, правами и перспективами. Впечатление внешнее, что не самая успешная страна, прямо скажем, но какая есть, такая есть. Никогда она в Россию, естественно, не вольется, ни с кем не сольется, никуда не вернется. Как умеет, так и будет жить, и фамилия президента здесь не имеет никакого значения», – подытожил Радзиховский.