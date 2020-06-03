Либерал объяснил, почему все противники Лукашенко оказались более пророссийскими

03.06.2020, Москва, Елена Острякова

В Кремле понимают, что только Александр Лукашенко, несмотря на всю его антироссийскую риторику, не допустит сближения Белоруссии с Западом.

Об этом в интервью белорусскому оппозиционном информагентству TUT.BY заявил эксперт московского Карнеги центра по Восточной Европе Максим Саморуков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Любой другой лидер, кроме Александра Григорьевича, будет иметь несравнимо больший потенциал для сближения с Западом. И ЕС, и США обязательно этим воспользуются. Любой кандидат во время кампании может сколько угодно изображать себя пророссийским и рассказывать о необходимости дружбы с Россией, но, придя к власти, он окажется в совершенно других обстоятельствах и поведет себя неизвестно как», – сказал Саморуков.

По его словам, никакого серьезного плана по смещению Лукашенко в Кремле нет и быть не может.

При этом эксперт признает, что на нынешних президентских выборах в Белоруссии все противники Лукашенко оказались более пророссийскими, чем он сам.

«Лукашенко из-за накопившихся обид очень раздраженно высказывается в российскую сторону. Но не думаю, что пророссийские высказывания альтернативных претендентов в кандидаты — это признак того, что Кремль кого-то из них поддерживает. Скорее, это показатель того, что эти претенденты понимают, в какой стране живут. Понимают, что белорусское общество довольно пророссийское, и чисто прозападная, антироссийская повестка никогда не работала», – сказал Самокуров.