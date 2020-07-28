28.07.2020, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Босния, Политика, Сербия, Сюжет дня
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Либерал объявил Республику Сербскую «авианосцем Путина»


Председатель Лиги социал-демократов Воеводины Ненад Чанак потребовал от правительства Сербии отчитаться о том, сколько средств оно выделяет на финансирование Республики Сербской.

По мнению прозападного либерала, эти средства Белград платит российской власти для существования РС как крупнейшего «русского авианосца на Западных Балканах».

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«Этот Додик (лидер боснийских сербов – ред.), который является политическим камнем на шее Сербии, также стал постоянно статьей бюджетных расходов граждан Сербии? – задался вопросом Чанак. – Сколько новых больниц можно было бы построить в Сербии за бюджетные средства, которые правительство Сербии ежегодно выделяет на финансирование обанкротившегося режима в соседнем государстве?».

Либерал потребовал у сербского правительства и лично у премьер-министра Анны Брнабич дать ответ на то, являются ли миллионы, выделяемые из бюджета на поддержку РС, «регулярной данью, которую Сербия платит путинскому режиму, чтобы поддерживать на поверхности Республику Сербскую – крупнейший российский авианосец на Западных Балканах».

«Вчера я высказал мнение о том, что скоро произойдет изменение границ на Балканах и создание Великой Сербии.  Милорад Додик – это тот, кто знает, каков путь от недоговороспособности до политического экстремизма. Мы хотим напомнить ему то, что границы не меняются без войн и конфликтов».


В конце девяностых – начале нулевых Чанак – этнический серб, был одним из лидеров и идеологов воеводинского сепаратизма, стремясь, чтобы северный сербский край, населенный помимо сербского большинства разными национальностями – венграми, хорватами, русинами, словаками, румынами и прочими, отделился от Сербии.

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