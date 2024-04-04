Либерал Пионтковский требует посадить западных летчиков за штурвалы бомбящих Крым самолетов

Анатолий Лапин.  
04.04.2024 12:59
  (Мск) , Киев
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Авиация, Война, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Россия, Украина


Украинские пилоты, которые учатся летать на американских истребителях, не помогут изменить положение дел.

Об этом в эфире видеоблога беглого российского либерала Марка Фейгина заявил бывший член Координационного совета внепарламентской российской оппозиции Андрей Пионтковский, бежавший в США после публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские пилоты, которые учатся летать на американских истребителях, не помогут изменить положение дел. Об...

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«Препятствием было наложенное ограничение, что за рулем должны быть только украинские пилоты, только люди с украинским гражданством. Какого черта мы наложили это ограничение? Выяснилось по ходу дела, что в лучшем случае можно подготовить за два года 40-50 украинских пилотов. Не лучшим образом, наверное – это будут молодые пилоты для этих видов самолетов.

И потом, это будут разрозненные самолеты, а не слаженные авиационные подразделения. Если Макрон преодолел это табу на участие французских военнослужащих в войне в Украине, если он не исключает присутствия французов на поле боя, то ясно, что он имеет в виду в первую очередь не пехотные дивизии», – сказал либерал.

«Пехотных дивизий, готовых сейчас заменить украинцев, нет ни у Франции, ни у ее союзников, но есть великолепная техника. Для того, чтобы самолеты стали «гейм чейнджером» и позволили вышвырнуть российскую группировку из Крыма, что решит сразу исход войны политический и психологический, нужно 150-200 самолетов, и не отдельные украинские пилоты, а нужны авиационные соединения французских «Миражей», британских «Тайфунов» и шведских «Гриппенов», – заявил Пионтковский.

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