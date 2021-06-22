22.06.2021, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Дзен, Политика, Россия
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Либерал восхищён, как Лукашенко мастерски шантажирует Путина

Александр Лукашенко на уровне гроссмейстера овладел мастерством шантажа российского коллеги Владимира Путина. Об этом...

Александр Лукашенко на уровне гроссмейстера овладел мастерством шантажа российского коллеги Владимира Путина.

Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сказал либеральный политолог Глеб Павловский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Лукашенко – это некая головная боль, конечно, для Путина. С другой стороны, очень интересно, что появился человек, перед которым Путин постоянно заметно отступает. И чувствует себя неуверенно, как с кем-то бешеным и ядовитым одновременно. Я не ожидал, что Лукашенко за такой короткий срок удастся добиться таких результатов.

Это такой психологический реслинг, в котором Лукашенко нашел свои приемы. Он постоянно обостряет, причем, неожиданно и беспричинно, придумывая какие-то эксцессы так, что Путин разводит руками. Это было видно в его отношении к истории с самолетом. Это абсолютно растерянная реакция.

Лукашенко нашел такую простую компьютерную игру для детей с двумя кнопками. Есть кнопка нежелание Путина потерять Беларусь, а есть кнопка эскалации, радикального поведения. Путин – мастер эскалации, и тут он наткнулся на гроссмейстера. И тот все время ставит перед ним вопрос: либо ты со мной, либо ты согласнее потерять Беларусь. Он азартный игрок, у него уже нет никаких козырей, кроме тех, которые он получает от самого Путина, пугая его такой ситуацией, с которой Россия уже не справится», – сказал Павловский.


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