Либерал восхищён, как Лукашенко мастерски шантажирует Путина

Александр Лукашенко на уровне гроссмейстера овладел мастерством шантажа российского коллеги Владимира Путина.

Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сказал либеральный политолог Глеб Павловский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Лукашенко – это некая головная боль, конечно, для Путина. С другой стороны, очень интересно, что появился человек, перед которым Путин постоянно заметно отступает. И чувствует себя неуверенно, как с кем-то бешеным и ядовитым одновременно. Я не ожидал, что Лукашенко за такой короткий срок удастся добиться таких результатов.

Это такой психологический реслинг, в котором Лукашенко нашел свои приемы. Он постоянно обостряет, причем, неожиданно и беспричинно, придумывая какие-то эксцессы так, что Путин разводит руками. Это было видно в его отношении к истории с самолетом. Это абсолютно растерянная реакция.

Лукашенко нашел такую простую компьютерную игру для детей с двумя кнопками. Есть кнопка нежелание Путина потерять Беларусь, а есть кнопка эскалации, радикального поведения. Путин – мастер эскалации, и тут он наткнулся на гроссмейстера. И тот все время ставит перед ним вопрос: либо ты со мной, либо ты согласнее потерять Беларусь. Он азартный игрок, у него уже нет никаких козырей, кроме тех, которые он получает от самого Путина, пугая его такой ситуацией, с которой Россия уже не справится», – сказал Павловский.