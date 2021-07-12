Либерал Яшин сбежал с поста главы Красносельского района Москвы

12.07.2021, Москва, Елена Острякова

Известный московский либерал-навальнист Илья Яшин по собственному желанию ушел с поста главы Красносельского района Москвы.

Об этом он сообщил сегодня в эфире радиостанции «Эхо Москвы», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Усилилось давление на муниципалитет, нас замучили прокурорскими проверками, к сожалению, это просто парализует работу. Постоянно нам выносят все новые представления, каждую неделю у нас требуют все новые бумаги, трясут бухгалтерию, требуют решения за прошлые годы. К сожалению, это просто парализует работу. Когда совет депутатов и аппарат, бухгалтерия вынуждены заниматься исключительно тем, что бы отвечать на запросы прокуратуры, а проверка идет уже год, это занимает все рабочее время. У нас заблокированы наши социальные проекты, мы не можем издать газету. Я прекрасно понимаю, что это связано с моей оппозиционной деятельностью. Для власти я экстремист, и они со мной разбираются всеми доступными способами. Для меня важно сохранить то, что я успел насозидать за последние годы… Мне бы очень не хотелось оставить после себя руины… Очевидно, что борьба идет лично со мной. Задачи – именно меня дискредитировать и подвести под какие-то дела. Я рассчитываю, что если я отойду в сторону, я выведу из-под удара свой муниципалитет», – оправдывался Яшин.

Помимо своих связей с организацией ФБК, признанной экстремистской, Яшин регулярно вляпывался в скандалы, связанные с деньгами. В прошлом году он призвал подписчиков спонсировать свой youtube-канал, оформив подписку по цене от 99 рублей до 2599 рублей в месяц. Это нарушает устав муниципального округа, согласно которому председатель не может заниматься оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и творческой работы.

Возглавляемый Яшиным Красносельский МО убыточен, дефицит районного бюджета, согласно официальному отчёту за 2019 год, составляет 2,5 млн рублей. Однако это не мешает оппозиционному лидеру увеличивать себе личный зарплатный фонд: с 1,8 млн в 2018 до 2 млн в 2019, без учета ежеквартальной премии в объёме 100%.

При совокупном доходе в 7 млн. рублей на должности главы района – с сентября 2017 по июль 2021 года, он приобрел в начале года апартаменты в Красносельском районе за 25 млн. рублей. Плюс смета на ремонт составляет 9 млн.

Яшин пообещал, что не отдаст район «Единой России». После его ухода главой станет Елена Котеночкина, а сам сторонник Навального продолжит заниматься несистемной политикой.

Команда либералов, имеющая большинство в Красносельском мунсовете, запретила установку памятника православным святым Петру и Февронии, а также мобилизовывала жителей аварийных домов на борьбу против программы реновации в столице.

«Объявивший о сложении полномочий Яшин поставил на свое место Елену Котеночкину. Когда придет время сдавать финансовую отчетность, отдуваться за все прорехи в бюджете Красносельского района Москвы будет она. Классический зицпредседатель. Если дебет с кредитом не сойдется, и к муниципальному совету возникнут вопросы со стороны надзорных органов, то светлоликие твитеряне объявят Котеночкину очередной заживо репрессированной. Дама эта — завсегдатай всех протестных тусовок в Москве. Давно состоит в прозападной «Солидарности», топит за Навального, Тихановскую, украинских моряков (далее по списку). То есть, какой-либо хозяйственной и организационной работы в Красносельском районе под ее руководством вестись не будет. Вместо этого — организация незаконных митингов и предвыборный пиар», – написал в своем телеграм-канале публицист Григорий Назаренко.