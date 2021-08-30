Либерала Обломова смешали с грязью по доброй украинской традиции

30.08.2021 21:57 (Мск), Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Российский певец ультра-либеральных взглядов Василий Обломов нарвался на шквал ненависти со стороны украинской общественности.

Негодование обрушилось на него после того, как Обломов имел неосторожность раскритиковать в своем «фейсбуке» отмену прямых авиарейсов между Москвой и Киевом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Давно хотел сказать. В мире нет ни одного даже скудоумного примата, который извлек бы пользу от тупого запрета прямых рейсов между Москвой и Киевом. Раньше радоваться этому мог владелец Белавиа, но теперь и он не при деле. Все, как летали, так и летают, только очень неудобно», – написал Обломов.

Отповедь украинцев сводилась к тому, что у них с Россией война, и поэтому они не хотят, чтоб к ним прилетали самолеты с «зелеными человечками». Меджлисовец Айдер Муджабаев даже обратился к СБУ, чтобы она запретила Облову въезд на Украину.

Обломов приезжал в Киев, чтобы дать концерт в одном из киевских клубов. В следующем посте он поблагодарил за теплый прием. Хейтеры и тут набежали и посоветовали либералу больше в Киев не приезжать.