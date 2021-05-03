Либералка из МГУ возмущена выдачей российских паспортов жителям ЛДНР

03.05.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Изменения российского законодательства, предусматривающие упрощенную процедуру получения гражданства для жителей ЛДНР, ущемляют права трудовых мигрантов, которым сложно получить паспорта РФ, а также россиян, поскольку влекут за собой нагрузку на социальные фонды

Об этом на научной конференции в Москве заявила заведующая лабораторией экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ Ольга Чудиновских.

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«Пенсионный фонд публикует эту чудесную статистику получателей российских пенсий за рубежом. И мы видим, как Абхазия уверенно выходит в число лидеров. Сейчас уже Молдова подтянулась, Латвия, Беларусь. Мы понимаем, что в отличии от Германии, Израиля и США это отнюдь не страны массовой эмиграции, когда уезжали люди, заработавшие свою пенсию трудовую многолетним трудом на нашей территории.

Это результат приема в гражданство населения этих стран и выполнения Россией социальных обязательств за наш с вами счет. В Абхазии и Южной Осетии пенсионеры получают 500 рублей. Мы им доплачиваем 9 тысяч до уровня Южного федерального округа. То же самое бюджетникам. Но их не так много. А вдруг мы такие же соглашения заключим с ЛНР и ДНР», – сказала Чудиновских.

Она обеспокоена тем, что пенсии будут выдаваться также жителям ЛДНР и даже специально написала письмо в Пенсионный фонд РФ с просьбой разъяснить ситуацию.

«Украинцы до 2019 года активно участвовали в госпрограмме, но теперь им гораздо выгодней пользоваться новыми возможностями, которые дает канал приобретения гражданства в гуманитарных целях. Мы питаем иллюзии о том, что у нас 600 тыс человек становятся нашими гражданами, но лишь половина из них является нашими жителями» – сказала Чудиновских.

Она возмущена тем, что в Ростовской области создано 2 тыс рабочих мест для сотрудников МВД, которые оформляют гражданство для жителей ЛДНР. У них якобы «особые условия оплаты и премирования». При этом она подтверждает, что 85% оформлений российского гражданства в гуманитарных целях в 2020 году произошло именно в Ростовской области. В целом 56% от общего количества лиц, получивших гражданство в прошлом году, сделали это по гуманитарным основаниям.

Также ученую из МГУ возмущает то, что жители Приднестровья претендуют на материнский капитал.

«Где Приднестровье, а где Россия? Логики нет никакой. Может быть государство надеется, что новый электорат будет ему благодарен. Но тут дело непредсказуемое. Сделать ничего невозможно, кроме как прекратить эту практику. Но кто же это сделает», – восклицает Чудиновских.