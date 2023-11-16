Либералка получила 7 лет за проукраинские провокации в Питере

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Либералка Александра Сколиченко сегодня была приговорена к 7 годам тюрьмы за распространение фейков о российских военных.

Напомним, что осужденная в супермаркете Санкт-Петербурга заменила оригинальные ценники на листовки с текстом о том, что российские военные якобы убивают мирных жителей Мариуполя, совершают военные преступления на Украине, а спецоперация спровоцировала гиперинфляцию.

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Сколиченко была задержана весной 2022 года. Все последующие месяцы сочувствующие ей заукраинцы-либералы вели кампанию в поддержку «невинной жертвы».

Сегодня приговор Сколиченко встретила с улыбкой, позируя подельникам на камеру.

Группа поддержки в зале суда развернула плакаты в поддержку экстремистки после оглашения приговора.