Либералка получила 7 лет за проукраинские провокации в Питере

Михаил Рябов.  
16.11.2023 15:46
  (Мск) , Санкт-Петербург
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Госизмена, Дзен, Криминал, Происшествия, Россия, Санкт-Петербург


Либералка Александра Сколиченко сегодня была приговорена к 7 годам тюрьмы за распространение фейков о российских военных.

Напомним, что осужденная в супермаркете Санкт-Петербурга заменила оригинальные ценники на листовки с текстом о том, что российские военные якобы убивают мирных жителей Мариуполя, совершают военные преступления на Украине, а спецоперация спровоцировала гиперинфляцию.


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Сколиченко была задержана весной 2022 года. Все последующие месяцы сочувствующие ей заукраинцы-либералы вели кампанию в поддержку «невинной жертвы».

Сегодня приговор Сколиченко встретила с улыбкой, позируя подельникам на камеру.

Группа поддержки в зале суда развернула плакаты в поддержку экстремистки после оглашения приговора.

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