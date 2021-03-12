Либеральная цензура: В США начали запрещать диснеевские мультфильмы

12.03.2021, Москва, Олег Кравцов

В Соединенных Штатах ряд полпулярных мультипликационных фильмов обвинили в пропаганде расизма.

«Широко развернувшаяся в США борьба с расизмом выходит на новый «культурный уровень». Вслед прошлогодними фактами снятия американскими прокатчиками с эфира и вырезания неполиткорректных сцен из классики мирового кинематографа, включая оскароносный фильм «Унесенные ветром», теперь либеральная цензура добралась и до культовых мультфильмов. Платформа видеоконтента для детей и взрослых «Дисней плюс» ограничила доступ к ряду популярных мультиков из-за содержащихся в них «неправильных расистских стереотипов», – отмечается в статье.

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На данный момент ограничен доступ к четырем старым, но поныне популярным мультфильмам: «Дамбо», «Питеру Пэну» , «Швейцарской семье Робинзонов» и «Котам-аристократам». Все эти мультфильмы , как и картины «Леди и Бродяга» «Книга джунглей» теперь помечены на канале Disney+ надписью: «Эта программа содержит негативное описание и/или злоупотребление людьми разных культур. Такие стереотипы были ошибочными тогда и ошибочны сейчас».

Так, в претензии Питеру Пэну ставится то, что он нетолерантно называл индейцев «краснокожими» и позволил себе над ними «насмешки», а также «присвоив культуру и образы коренных народов».

При этом «Швейцарской семье Робинзонов» присутствуют «говорящие на неразборчивом языке» «желтые» и «коричневые лица» пиратов, а в «Котах-аристократах» увидели «расистскую карикатуру на представителей восточноазиатских народов с преувеличенными стереотипными чертами, такими как раскосые глаза и выпуклые зубы».

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