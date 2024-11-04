Либеральная оппозиция высмеяла на все лады «антивоенный» марш Навальной против Путина в Берлине

Иноагенты Илья Яшин и Владимир Кара-Мурза вместе с вдовой-экстремисткой Юлией Навальной пригласили всю либеральную российскую эмиграцию на «антивоенный» марш в Берлине 17 ноября. При этом Яшин собирается потребовать вывести российские войска с Украины, судить президента РФ Владимира Путина «как военного преступника» и освободить всех «политзаключенных».

В эмиграции призыв восприняли скептически, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хотел пошутить, почему не в Майнкрафте (компьютерная игра – ред.). Но в Берлине Навальную можно спросить про отношения с Железняком (криминальный банкир, спонсор экстремистского ФБК – ред.), Яшина – про коллективную ответственность, а Кара-Мурзу — почему руководство фонда «Свободная Россия» донатит ВСУ и угрожает вывести из России 2 триллиона $. Так что мероприятие не бессмысленное», – ёрничает в своем тг-канале иноагент Михаил Светов.

Примечательно, что на заставке призыва на марш в ютубе изображен российский флаг. Он-то и стал поводом для российской эмиграции в очередной раз разругаться. Часть из них считает, что с символом «тоталитарного кровавого режима» нельзя выходить на улицы Берлина.

«Я не оппозиционер и не пытаюсь как-то влиять на российскую оппозицию и ее лидеров, но как сочувствующий оппозиционному делу скажу следующее: триколора быть ни в коем случае не должно. Это символ тоталитарного государства Российская Федерация. В пост-тоталитарной России не будет ни трехцветного флага, ни собственно наименования Российская Федерация. Нужны новые варианты флага и гимна. Я предлагаю флаг – черный квадрат Казимира Малевича, гимн – Юрий Шевчук и ДДТ «Я зажег в церквах все свечи». Символы надо менять, чтобы наши ошибки не повторялись», – паясничал в своем видеоблоге политолог-иноагент Станислав Белковский.

Бежавший в Лондон иноагент-предприниматель Евгений Чичваркин с ним категорически не согласен.

«С меня директорша-коммунистка снимала его (триколор – ред.) в 90-м. У меня с этим флагом другие отношения, чем у армии Украины, которую я поддерживаю. Это очень личное. Не Путин его придумал и не Путин имеет право на этот флаг. И георгиевскую ленточку не Путин придумал, и русский язык не Путин придумал, и всю нашу литературу», – сказал Чичваркин в интервью иноагенту Александру Плющеву.

Еще одна иноагентка Юлия Латынина высмеяла организаторов марша за то, что ссора из-за флага произошла у них сразу же после того, как Яшин в американской соцсети призвал помириться навальнистов и олигарха-иноагента Михаила Ходорковского.

«Я уже сказала, что вся эта затея бесполезна и комична, по той простой причине, что это шествие из 22-го года. Потому что Илья Яшин объявил шествие, которое потребует с России выплаты репараций и возращения российских войск на границы 1991 года. Слушайте, Илья, вы на карту смотрели? Путин побеждает, фронт ВСУ рушится», – сказала Латынина.

Она напомнила, что советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк недавно пообещал выселить с Крыма 85% населения. Получается, Яшин зовет митинговать за этническую чистку, недоумевает Латынина.

«В этих условиях изображать из себя шутов в белых пальто, целовать сапог украинской официальной пропаганде, которая прибегает в комменты к Яшину и призывает его вступить в РДК, взяв в руки оружие… Слушайте, все могло бы быть иначе, но теперь Зеленский у разбитого корыта. Распишитесь в получении», – язвила Латынина в своем видеоблоге.

Редакторша тг-канала Ксении Собчак Дарья Насонова тоже осуждает организаторов бессмысленного марша.

«Кому нужны ваши митинги, ваши стримы, ваши речи за все хорошее и против всего плохого? Помогите конкретной семье из Белгорода, отремонтируйте дорогу для скорой в деревню на 20 человек, добейтесь восстановления заброшенного храма или отмены камер в школьных туалетах провинциального города. Слова – пыль, воздух… их унесет цифровой ветер к завтрашнему утру», – написала Насонова.