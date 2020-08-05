05.08.2020, Москва, Максим Карпенко
 
Крым, Политика, Россия, Украина
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Либеральная Россия разочаровала Украину с «возвращением» Крыма


Украина не сможет вернуть себе контроль над Крымом по крайней мере до тех пор, пока у власти в России остается президент Владимир Путин.

Об этом в интервью украинской телеведущей Наталье Влащенко заявила дочь погибшего российского оппозиционера Бориса Немцова, журналистка Жанна Немцова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Немцовой, Крым в целом «сошел на нет» в мировой повестке дня.

«Да, должна, конечно, [Россия] вернуть Крым, но я очень сильно сомневаюсь, что это будет при Владимире Путине. Во-первых, Крым перестал быть каким-то фактором политической дискуссии. Весь этот энтузиазм вокруг Крыма сошел на нет абсолютно. Потому что в стране много других проблем, в первую очередь, социальных и экономических.

Учитывая, что, видимо, он будет долго находиться под контролем России, механизм этого возвращения я не могу вам сообщить, поскольку я думаю, что это будет большая международная, я не знаю, конференция, обсуждение, как лучше это сделать», – заявила Немцова.


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