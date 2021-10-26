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26.10.2021 20:20 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
майдан, Общество, Оппозиция, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, Скандал, СМИ, экстремизм
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Либеральной российской журналистке пришлось напоминать Тихановской, что в Белоруссии «кровавый режим»

Главному редактору телеканала-иноагента «Дождь» Наталье Синдеевой пришлось напоминать самопровозглашенному «лидеру белорусской нации» Светлане Тихановской...

Главному редактору телеканала-иноагента «Дождь» Наталье Синдеевой пришлось напоминать самопровозглашенному «лидеру белорусской нации» Светлане Тихановской о том, что «в Белоруссии жить страшно».

Речь шла о семейной жизни. Тихановская пожаловалась, что ей редко удается видеть детей, и когда она занята, они проводят время с няней, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Синдеева поинтересовалась, возможно ли пригласить в Вильнюс родных бабушку и дедушку – родителей Тихановской. Расслабившаяся Светлана не поняла, что это была политическая подача.

«Возможно, наверное, но так вопрос никогда не ставился, потому что их жизнь – там. Там дедушка пожилой, за которым надо присматривать, и все друзья-знакомые. Родители не должны менять свой образ жизни, только потому, что мне нужна помощь», – сказала Тихановская.

Синдеева не успокоилась. Она поинтересовалась, не страшно ли Светлане оставлять родителей в Белоруссии.

«А чего бояться?», – не поняла Тихановская.

Либеральная журналистка стала намекать, что сейчас в Белоруссии «страшно жить» всем инакомыслящим.

«Страшно всем, не только моим родителям», – до Тихановской наконец дошло, что вопросы о семье – только повод поговорить об «ужасах режима» и принялась оправдывать ожидания журналистки.

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