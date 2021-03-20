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20.03.2021, Москва, Елена Острякова
 
Д.Б., Дзен, Москва, Оппозиция, Политика, Россия
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Либеральные депутаты напали на «полицейских» за то, что их не арестовали


Ассоциация муниципальных депутатов Москвы экстренно собралась на съезд в знак протеста  против недавнего разгона аналогичного мероприятия, проводившегося «Открытой Россией» – нежелательной в России организации.

Делегаты съезда ожидали, что их тоже арестуют. Мероприятие открылось словами «Сядут все» и нервным смехом.

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Но арестовывать мундепов никто не пришел, хотя они и уверяли, что видели неподалеку автозак.

Потом просочился слух, что в здание проникли сотрудники полиции и находятся в соседнем со съездом помещении. Поэтому несколько делегатов и вся пресса отправились на проверку.

В соседнем помещении находилось двое мужчин, которые проводили «свое мероприятие».

«Вы сотрудники центра «М», которые знамениты тем, что снимают всякую гадость, а потом передают телеканалам», – убеждал один из делегатов.

Мужчины пошли в контратаку и обвинили депутатов в том, что они их унижают, козыряя своими удостоверениями. А потом вообще предложили вызвать полицию.


Это предложение шокировало либералов, и они ретировались, приказав мужчинам не открывать дверь и не подсматривать за съездом.

Позже выяснилось, что мужчины покинули помещения до того, как депутаты приняли текст воззвания к народу с осуждением «диктаторского режима» и призывом идти на выборы.

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