Либеральные нравы. Подлог и подлость телеканала «Дождь»

14.08.2020, Москва, Вадим Егоров

Либеральный российский телеканал «Дождь» запустил в эфир фейк о десятках трупов в моргах Минска, поверив мошеннику-провокатору, представившемуся врачом.

После того, как обман вскрылся, телеканал попытался заблокировать сюжет программы «60 минут» (ВГТРК) об этом в ютубе.

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Российский откровенно прозападный телеканал «Дождь» накануне вывел в прямой эфир человека, крутившегося возле станции метро «Пушкинская» в Минске и представившегося завотделением скорой медицинской помощи Сергеем Караваем.

Эфир с этим человеком ведущая телеканала Анна Монгайт анонсировала как «сенсацию», а корреспондент с начала эфира сразу начал задавать вопросы о погибших в ходе противостояния с силовиками.

«После выборов президента Республики Беларусь поступало очень много пострадавших, – рассказал в камеру Каравай. – В первый день – шесть человек погибших, во второй день – семь человек погибших, в третий день – 21 погибший…. В больницах еще много людей умирают, избитых и убитых, с переломами различной степени тяжести.

Наша бригада скорой помощи работает день и ночь, не покладая рук… На сегодняшний день мы уже устали извлекать из ран настоящие пули, не резиновые, боевые патроны, я лично извлекал из груди пациента металлический осколок от гранаты…».

На этот сюжет сразу же обратили внимание жители Белоруссии, которым этот Владимир Каравай был знаком, но не как врач.

«Когда случился COVID, товарищ Каравай, неоднократно судимый за мошенничество, понял, что настало его время, – написал белорусский собкор телеканала RT Константин Придыбайло. – С начала пандемии в Белоруссии он ездил по разным частным компаниям, представляясь главным по борьбе с COVID-19 в стране. По два часа втирал о том, как медики страны нуждаются в помощи. Помощь с радостью принималась в продукции даром, а также крупными партиями без договоров поставки с оплатой по накладной после получения. Оплату никто не получал, конечно же…

Минздрав Белоруссии знает о его существовании, прямо говорит, что он не является медработником и никакого отношения к медицине не имеет вообще. И тем более он не был «главным по COVID в стране», а сейчас, видимо, главным по «лечению пострадавших во время беспорядков».

Скандал моментально разошелся по социальным сетям, отреагировала на него и ведущая программы «60 минут» телеканала ВГТРК Ольга Скабеева, которая нередко становилась мишенью для язвительных выпадов «Дождя» за свою патриотическую позицию.

«А ведущая-то какая встревоженная! За всю Белоруссию, видно переживает, когда анонсирует «фейк», – прокомментировала произошедшее в социальных сетях. – Некто Каравай, которого «Дождь» титрует, как завотделением скорой медпомощи, кстати, известный мошенник. Как «Дождь» вообще умудрился на него выйти? Качают, короче, страну. Не ведитесь!».

Чтобы как-то сохранить лицо «Дождь» вышел с опровержением ранее запущенной информации, причем сделал это сам главный редактор медиа, известный поклонник постмайданной Украины Тихон Дзядко.

Правда, в характерном для российских либералов тоне, мол, бывает, а все потому, что мы в отличие от ВГТРК даем прямые эфиры с улиц, общаемся с живыми людьми. На этом радетели прав, свобод и интересов Запада на постсоветском пространстве не остановились, и подали жалобу на сюжет о своем фейке в «60 минутах» администрации ютуба (к слову, после трех аналогичных жалоб сервис имеет право удалить канал).

«Как я и говорил, «Дождь» и его так называемый главред – те еще вонючки, – отреагировал на выпад в свой адрес супруг и соведущий Ольги Скабеевой – Евгений Попов. – Кинули блок в ютубе на фрагмент нашего эфира, где мы рассказываем об их позорном фейке про массовые убийства на протестах в Минске.

Смотрите, неуважаемые коллеги. Если в течение ЧАСА ваше трусливое начальство не отзовет блок на наш эфир, мы закидаем страйками и блоками ВСЕ (АБСОЛЮТНО ВСЕ) ролики, где вы используете видео из программы «60 минут». Еще раз, никогда раньше ваши гадости о нас мы не блокировали. А вы банальные трусы. У вас ровно час, малыши! Время пошло».

Впоследствии, как выяснилось, не прошло и часа, как «Дождь» отозвал блокировку сюжета ВГТРК, попытавшись объяснить свои действия тем, что «мы не хотим, чтобы такая дезинформация распространялась вне зависимости, под каким логотипом она выдается, поэтому мы выбрали политику блокировки – автоматически».

«Сейчас в адрес «60 минут» заявка отозвана, так как мы считаем, что это добросовестное использование. Если какие-то другие каналы оказались в подобной ситуации, то можете без угроз и «смешных» мемасов связаться с нами через бота в телеге или любым другим удобным для вас способом», – довольно неубедительно попытались оправдаться либералы в своем телеграм-канале.