Либеральные СМИ: Шансов нет. У Лукашенко идеальная машина для подавления протестов

11.08.2020, Москва, Олег Кравцов

Белоруссия показала, что может с успехом использовать наработки Китая в области государственной безопасности.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет российское деловое издание «Коммерсант».

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В публикации отмечается, что жесткие действия белорусских силовиков «не оставляют несогласным ни одного шанса».

«Два дня протестов показали, что господин Лукашенко создал эффективную, практически совершенную машину подавления антиправительственных выступлений», – пишет либеральное издание.

Автор подчеркивает, что белорусские силовики работают максимально жестко, интернет филигранно отключается не целиком, а только нужными частями, а приехавшие в страну иностранные журналисты становятся мишенями для омоновцев.

«Раньше таким подходом к вопросам государственной безопасности славились в основном китайские власти — сегодняшняя Белоруссия показала, что ей это тоже вполне под силу, – приходит к выводу газета. – Этот пример белорусских властей вполне может оказаться заразительным: в этом году важные выборы пройдут и в других постсоветских странах. В Молдавии — президентские, в Грузии и Киргизии — парламентские. В каждой из этих стан оппозиция очень хочет свергнуть действующую власть».