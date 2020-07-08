Либеральные журналисты дружно восстали в поддержку коллеги, обвиняемого в шпионаже

08.07.2020, Москва, Вадим Егоров

Прозападная либеральная пресса России отреагировала пикетами у здания ФСБ на задержание бывшего коллеги, а ныне советника гендиректора «Роскосмоса», Ивана Сафронова по подозрению в шпионаже в пользу стран НАТО.

В ФСБ пояснили, что советник гендиректора «Роскосмоса» Иван Сафронов по решению суда арестован на два месяца. Согласно официальному пресс-релизу Лубянки, Сафронов «выполняя задание одной из спецслужб НАТО (впоследствии появилась информация о конкретно Чехии – ред.), собирал и передавал ее представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности Российской Федерации». ФСБ возбудило уголовное дело статье 275 УК РФ (государственная измена).

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Как прокомментировал ситуацию пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, задержание советника «Роскосмоса» никак не связано с его прежней журналистской деятельностью (Сафронов ранее работал в российских прозападных либеральных изданиях «Ведомости» и «Коммерсант»). Также в самом «Роскосмосе» сообщили, что задержание их сотрудника никакого отношения не имеет и к деятельности госкорпорации.

При этом ни сам задержанный, ни его родственники либо адвокаты ни словом не заикнулись о нарушении его прав, «репрессиях режима», «удушения свободы» и тому подобном. Что, впрочем, не помешало представителям либерального цеха поднять Сафронова на щит как нового мученика, пришедшего на смену уже успешно позабытому Ивану Голунову.

Не прошло и пары часов с момента ареста, как в пикет у главного здания ФСБ на Лубянке встали журналисты «Коммерсанта», «Проекта», «Холода», Reuters, «Ведомостей» с требованиями непременно «Свободы Ивану Сафронову», будто бы у них на руках были стопроцентные доказательства его невиновности. Или же представителей рукопожатной прессы совершенно не интересует шпионаж против страны, гражданами которой они формально являются.

На место прибыла даже небезызвестная Ксения Собчак, весьма оперативно сделавшая майку со входящим в моду лозунгом про Сафронова. Ожидаемо все поборники, точнее, преимущественно поборницы свободы были задержаны, и после дачи объяснений ФСБ отпущены.

«Хочется верить, что Сафронов ни в чем не виноват. Не шпион и не предатель. Очень надеюсь, что силовики подробно расскажут, в чем его подозревают, и журналист получит все возможности защитить своё имя и репутацию, – прокомментировал ситуацию журналист «Россия 24» Евгений Попов. – Что касается шпионских историй, то сразу вспоминаются две из них. Первая – фильм Аркаши Мамонтова о шпионском камне, который тусовочка подняла на смех, а когда в Британии признали правдивость материала, даже не извинилась.

И ещё одна – Гриша Пасько – офицер ТОФ, журналист, изменник Родины, который делился с японцами материалами секретного характера и был осуждён за измену. Тусовочка тоже за него впрягалась. Но многие забывают, что шпионом Гришу признал даже обожаемый тусовочкой ЕСПЧ.

Так что, бывает всякое. Ещё раз – очень надеюсь на транспарентность дела Сафронова и хотелось бы верить, что он ни в чем не виноват. К требованиям открытости информации и справедливости вокруг этого дела присоединяюсь!».

С другой стороны, требовать больше информации по делу о шпионаже, фигурант которого не находится за решеткой более суток – это очень «по-журналистки». И сильно тусовочно.