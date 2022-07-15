Либеральные журналисты смеются над Украиной и поднимают тосты за Россию – Муждабаев

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Беглый российский пропагандист и экстремист Айдер Муждабаев раскритиковал работающие за деньги Госдепартамента США ресурсы «Радио Сводоба» и «Настоящее время», обвинив их в лояльности к властям освобожденных территорий юго-востока.

Муждабаеву не понравилось, что «Радио Свобода» называет главу военно-гражданской администрации Каховского района Херсонской области Владимира Леонтьева не «коллаборантом» или «оккупантом», а «пророссийским», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Смотрите, не оккупационный глава, а пророссийский. Он глава Каховского района для американского «Радио Свобода» в его русской версии. Он, просто, пророссийский. Он симпатизирует, сидит перед экраном и дрочит на Россию, симпатизирует, понимаете? Симпатик России он – не коллаборант, не преступник», – страдал Муждабаев.

Также он подчеркнул, что многие пропагандисты из России, которые работают на этих ресурсах, поднимают тосты за Россию и смеются над украинцами.

«Некоторые украинцы, которые там работали, в этом «Настоящем времени», бежали в ужасе оттуда, потому что, что ни тост – за Россию, Украина – хохлы, ха-ха, сало, вы наш газ воруете. Это все в Праге, это либеральные русские журналисты, это все за деньги американцев, опять же», – злился меджлисовец.