Либеральный блогер надеется, что Белоруссия возьмет пример с Киргизии

07.10.2020, Москва, Елена Острякова

Банды северных кланов, устроившие переворот в Бишкеке, показывают пример «беззубой» белорусской оппозиции.

Об этом в своем видеоблоге заявил либерал Илья Варламов, передлает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В интернете я вижу мемы, шутки, картинки, что пока белорусы снимают обувь, чтобы встать на лавочки, киргизы своей обувью бьют по лицу врага. И то, что белорусы уже два месяца выходят на такие мирные, беззубые протесты, а киргизы показывают, как они за полдня добиваются своего, как они освобождают политзаключенных, как они захватывают Белый дом, парламент, и как они вынуждают президента пойти на переговоры», – сказал Варламов.

Он высказал надежду на радикализацию белорусских протестов.

«Возможно, этот киргизский пример сейчас изменит ситуацию и в Белоруссии, потому что возможно он вдохновит сейчас белорусских протестующих, которые фактически последний месяц уже сдают свои позиции и получают удары от Лукашенко, который продолжает этот беспредел, который продолжает арестовывать людей, кто ходит на митинги. Который продолжает в тюрьмах удерживать кучу политзаключенных, и возможно ситуация в Киргизии как-то вдохновит белорусов. Посмотрим! Будем ждать», – восторженно провещал Варламов.