07.10.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, погромы, Политика, Средняя Азия
Просмотров:

Либеральный блогер надеется, что Белоруссия возьмет пример с Киргизии


Банды северных кланов, устроившие переворот в Бишкеке, показывают пример «беззубой» белорусской оппозиции.

Об этом в своем видеоблоге заявил либерал Илья Варламов, передлает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«В интернете я вижу мемы, шутки, картинки, что пока белорусы снимают обувь, чтобы встать на лавочки, киргизы своей обувью бьют по лицу врага. И то, что белорусы уже два месяца выходят на такие мирные, беззубые протесты, а киргизы показывают, как они за полдня добиваются своего, как они освобождают политзаключенных, как они захватывают Белый дом, парламент, и как они вынуждают президента пойти на переговоры», – сказал Варламов.

Он высказал надежду на радикализацию белорусских протестов.

«Возможно, этот киргизский пример сейчас изменит ситуацию и в Белоруссии, потому что возможно он вдохновит сейчас белорусских протестующих, которые фактически последний месяц уже сдают свои позиции и получают удары от Лукашенко, который продолжает этот беспредел, который продолжает арестовывать людей, кто ходит на митинги. Который продолжает в тюрьмах удерживать кучу политзаключенных, и возможно ситуация в Киргизии как-то вдохновит белорусов. Посмотрим! Будем ждать», – восторженно провещал Варламов.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть