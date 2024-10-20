Либеральный эксперт объяснил, почему Россия «вдруг заметила» теневой украинский зерновой коридор
Россия неспроста начала бить по сухогрузам, использующим запущенный Украиной без согласования с Москвой «зерновой коридор».
Об этом в эфире видеоблога «Ширяев и Ширяев» заявил российский военный эксперт либерал Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Украина начала строить так называемый коридор через свои государственные территориальные воды. Корабли выходят из Одессы, движутся строго в территориальных водах Украины, пересекают их в ходе с территориальной водой Румынии, потом Болгарии, и спокойно оттуда могут выйти в море, зайти в проливы черноморские.
И как-то так получалось, что РФ этому не противодействовала. Кораблей становилось всё больше, потом начали торговать помимо зерна, металлом это очень существенная часть украинской внешней торговли, там более двух миллиардов долларов через порт проходит. И, наконец, стала восстанавливаться торговля близкая к довоенной.
И вот неожиданно, за последние три месяца по нарастающей увеличивалось количество обстрелов порта, 22 гражданских судна было повреждено. Обрати внимание, не утоплены, а повреждены, то есть, судя по всему, корабли стояли у причалов. Но уже страховая премия за риск такого плавания резко возрастает, сразу», – сказал Ширяев.
«Почему вдруг решили прекратить эту торговлю? Загадка. Не замечали, закрывали глаза, делали вид что все хорошо, теперь вдруг сказали «нет, хватит». Я для себя это связываю также как и с началом наступления в Курской области, с активными разговорами о подготовке к переговорам. Россия как бы показывает, что Курская не может быть аргументом в переговорах.
Точно так же, как и внешняя торговля. Ты посмотри, как это происходит. Два месяца, три месяца, и ни одного корабля на рейде. Слишком дорого, капитаны не хотят идти. Вот это давление, демонстрирующее западным союзникам Украины, что переговоров с позицией силы не будет», – подытожил либеральный эксперт.
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