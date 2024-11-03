Либеральный эксперт: Ставка на истощение ВСУ срабатывает

Ставка на истощение ВСУ, сделанная российским командованием, срабатывает.

Об этом либеральный военный эксперт Валерий Ширяев заявил в интервью, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Резервы – это ключевой вопрос для обеих армий. Сейчас началась очередная кампания в западной прессе, когда начали считать российские потери. Применяются термины «катастрофические», «ужасающие». Но это только одна сторона вопроса. Проблема-то в другом.

Надо не потери считать, смотреть на то, как быстро каждая из сторон восстанавливает эти потери, насколько сильна ее возможность к адаптации и полного восстановления. Причем, и в личном составе, и в технике», – сказал Ширяев.