Либеральный эксперт: Ставка на истощение ВСУ срабатывает

Елена Острякова.  
03.11.2024 11:11
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Спецоперация


Ставка на истощение ВСУ, сделанная российским командованием, срабатывает.

Об этом либеральный военный эксперт Валерий Ширяев заявил в интервью, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ставка на истощение ВСУ, сделанная российским командованием, срабатывает. Об этом либеральный военный эксперт Валерий...

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«Резервы – это ключевой вопрос для обеих армий. Сейчас началась очередная кампания в западной прессе, когда начали считать российские потери. Применяются термины «катастрофические», «ужасающие». Но это только одна сторона вопроса. Проблема-то в другом.

Надо не потери считать, смотреть на то, как быстро каждая из сторон восстанавливает эти потери, насколько сильна ее возможность к адаптации и полного восстановления. Причем, и в личном составе, и в технике», – сказал Ширяев.

По его словам, российские боевые порядки насыщены техникой, и соединения приведены к штатной численности. В этом отношении ситуация там значительно лучше, чем в ВСУ.

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