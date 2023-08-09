Либеральный Екатеринбург вновь шокировал поддерживающую СВО Россию

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Суд в Екатеринбурге оштрафовал на 7 тыс рублей 56-летнего Александра Неустроева. Он издевался над 11-летним мальчиком, у которого на шапке был символ Z.

Инцидент произошел в апреле. Мальчик шёл к репетитору, когда Неустроев, матерясь, попытался схватить его за руку. Ребёнок сумел вырваться и убежать, домой он пришёл испуганный и в слезах. Отец ребёнка военный и находится на СВО, поэтому сын попросил шапку с Z-символикой.

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Проверку по факту провел Следственный комитет, но все закончилось мягким судебным приговором в связи «с деятельным раскаянием» Неустроева, который возмутил даже депутатов Госдумы РФ.

Депутат Александр Хинштейн направил обращение в Генпрокуратуру о привнесении протеста на решение екатеринбургского суда.

«Это — просто плевок в лицо всем, кто находится сегодня в зоне СВО, — и в первую очередь отцу пострадавшего мальчика. Никогда не был сторонником внесудебных методов расправы, но, честное слово, просто чешутся руки против этого мерзавца. С нелюдьми — бессмысленно обращаться по-человечески», – написал Хинштейн в своем тг-канале.

Его коллега Виталий Милонов предложил послать Неустроева в зону СВО.

«Считаю, что штраф в 7 тысяч он должен отработать, разбирая завалы домов в Бахмуте из расчёта 3 тыс рублей за месяц работы», – написал Милонов.

«Позор Екатеринбурга. Ведь отец из окопа не может защитить сына. А государство в лице властей Екатеринбурга не хочет защитить сына воюющего за Россию мужика. Как наши ребята на фронте к этому отнесутся? Захотят приехать домой?», – вопрошает политолог Сергей Марков.

С самого начала СВО Екатеринбург выдавал очень странные реакции. В 2022 году студенты Уральского государственного архитектурного университета выступили против буквы Z на фасаде здания вуза. В их защиту выступил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. А когда телеведущий Владимир Соловьев резко раскритиковал чиновника, на поддержку губернатора поднялись все «лучшие люди города».

В итоге в конце года плакат с символом спецоперации — буквой Z, выложенной георгиевской лентой был все-таки демонтирован со здания УрГАХУ. В вузе объяснили это необходимостью установить «светодиодный экран высокой чёткости».

Бузу студентов поддерживал Евгений Волков брат иноагента и экстремиста, замещающего сейчас в Вильнюсе блогера-уголовника Алексея Навального. Позже выяснилось, что с ним по украинскому вопросу активно сотрудничает подведомственный мэрии музей истории Екатеринбурга.

Бывший директор музея Сергей Каменский не только выступил в соцсетях с «антивоенными» высказываниями, но и остановил работу своего учреждения в знак протеста против СВО. В чате Фонда городских инициатив («Свои в городе»), на который выделялись федеральные гранты, вывешивались «антивоенные» петиции.

Музей истории Екатеринбурга и раньше попадал в скандалы. Там проходили приёмы генконсула США, собирались леворадикальные кружки, проводили тренинги для журналистов на деньги антироссийского фонда Бёлля (ФРГ).

В итоге всей этой славной деятельности директор Каменский просто уволился и уехал на Запад в октябре. На его место был назначен Игорь Пушкарев – бывший журналист издания Zнак, главный редактор которого Аксана Панова, бывшая в свое время любовницей губернатора Куйвашева и до сих пор оказывающая ему пиар-услуги. Она и добилась этого назначения.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов не посмел возражать. Более того, он отказался отстранять от должности Пушкарева, когда на того был составлен протокол по статье о дискредитации армии за пост в соцсетях. В марте свердловский облсуд прекратил производство дела в отношении Пушкарева.

Сам Орлов также попал в скандал, публично отказавшись украшать здание администрации буквами Z и V. Свое решение он объяснил тем, что «мэрия – памятник архитектуры», а тратить деньги из бюджета на Z и V «неуместно».

В июле этого года скандал разразился еще в одном музее Екатеринбурга – филиала Пушкинского. Из-за своей антироссийской позиции пост директора покинула выпускница Лондонского университета искусств Кристина Горланова. За ней в знак протеста последовали ещё четыре сотрудника.

Горланова

Не отстают и театры. Уральский государственный театр эстрады счел уместным отметить отъезд из России популярной в прошлом веке певицы Аллы Пугачевой показом спектаклей в ее честь. Только после возмущения общественников представление отменили.

В прошлом году в Екатеринбурге имели место массовые поджоги автомобилей с Z-символикой. Злоумышленники орудовали по ночам в дворах жилых домов.

В январе этого года аксакал уральской региональной элиты 90-х годов экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель позволил публично потролить СВО.

«Столицу России надо менять, но в Екатеринбург — не дай бог! Лучше Новосибирск, но решать в итоге специалистам по ПВО», – «остроумно пошутил» Россель в феврале.

До украинских атак на Москву тогда было еще далеко, но Белгородскую область ВСУ вовсю бомбили и пытались атаковать Крым.

Именно Россель в 2009 году подписал указ о строительстве в Екатеринбурге скандального «Ельцин центра», ставшего в итоге распространителем либеральной и ЛГБТ пропаганды.

За полтора года СВО «Ельцин центр», естественно, себя тоже ярко проявил. На третий день операции он выпустил на своем официальном сайте заявление с призывом прекратить военные действия на Украине. Поднялась волна возмущения. Почувствовав опасность, либералы принялись срочно проводить патриотические мероприятия, но заявление с сайта не убрали.

А весной этого года выяснилось, что «Ельцин центр» ведет переговоры о сотрудничестве с уральским отделением «Мемориала» – нежелательной на территории РФ организации, признанной иноагентом еще в 2013 году. ЕЦ готов был выделить «Мемориалу» помещение.

Обращение почти всех фракций Госдумы о признании самого «Ельцин центра» иноагентом Минюст РФ положил под сукно. Дескать, не смог провести проверку.

На этом фоне элита Екатеринбурга демонстративно разлагается. В феврале из соцсетей стало известно, что проректор УрФУ по международным связям и бывший вице-мэр Екатеринбурга Сергей Тушин отдыхает в Австрии. Он сам решил похвастаться этим.

В апреле разразился еще один скандал. Улицы Екатеринбурга были «украшены» рекламными щитами с якобы цитатами из писем мобилизованных, взятыми из материалов западной прессы. Солдаты описывали «ужасы войны» и жаловались на свое положение. В пресс-службе администрации города сообщили, что цитаты появились на билборде из-за «взлома системы».

Показательно, что именно в Екатеринбурге был взят с поличным журналист американского издания Wall Street Journal Эван Гершкович, позже осужденный за шпионаж. Его сейчас США усиленно пытаются обменять.

Странный визит в столицу Урала нанесла журналистка телеканала-иноагента «Дождь» Светлана Гуляева. Она изменила свою внешность с помощью парика и вела себя подозрительно, хотя всего на всего намеревалась взять интервью у бывшего мэра, тоже иноагента Евгения Ройзмана. Его в этом году также судили за дискредитацию армии и ограничились штрафом в 260 тыс руб. Для бизнесмена Ройзмана это тоже символическая сумма.

Сайт музыкального фестиваля Ural Music Night, прошедшего в июне, забросали возмущенными комментариями, когда было объявлено, что хэдлайнерами мероприятия станут иполнители-патриоты Юлия Чичерина, Вадим Самойлов и Зверобой. Скандальная тележурналистка Ксения Собчак злорадно сообщала, что с выступления Чичериной зрители якобы массово уходили.

В эти же дни посол Великобритании в РФ Дебора Броннерт провела торжественный прием в отеле Hyatt по случаю дня рождения короля Карла III. На мероприятие собралась многочисленная либеральная элита города.

«Екатеринбург – важная опорная точка британской разведки МИ-6 в России, где на базе консульства Соединенного Королевства работают несколько сотрудников СИС под дипломатическим прикрытием», – писал тогда военный эксперт Игорь Коротченко.

Судя по всему агентуры у британцев в столице Урала хватает.