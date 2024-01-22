Либеральный кандидат в президенты превратил сбор подписей в оппозиционный антивоенный флешмоб

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Либеральному политику Борису Надеждину судя по всему не удастся собрать 100 тыс подписей россиян, необходимых для того, чтобы он смог принять участие в выборах президента РФ в марте этого года.

Он выдвинут партией «Гражданская инициатива», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, пока собрано всего 54 тыс подписей, а до их сдачи в Центризбирком осталось чуть больше недели. Правда, 9 января подписей было всего 11 тыс, но это не сильно изменит ситуацию.

Дело в том, что желающих подписаться под Надеждина много всего в трех городах: Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Также очереди собираются в тех европейских городах, куда массово бежали либералы после начала СВО и мобилизации.

Екатеринбург

Даже если в этих четырех локациях и соберется искомое число, ЦИК это не удовлетворит: должны быть представлены 40 российских регионов.

Белград

На поддержку Надеждина бросилась креатура олигарха-иноагента Михаила Ходорковского – журналистка из Ржева Екатерина Дунцова. Ее «штабы» уже несколько дней обзванивает людей в регионах и просят поставит подписи.

Поддерживать Надеждина из Израиля пытается и иноагент Максим Кац. Однако его призывы в соцсетях лишь удлиняют очереди либералов там, где они и так стоят.

Что касается самого недокандидата, то он больше обеспокоен тем, как собрать побольше денег на свой предвыборный счет. Их он выпрашивает в каждом своем интервью, и даже получил в «Телеграме» кличку – Донатыч.

«Есть небольшая проблема: сбор подписей идет быстрее, чем сбор донатов. Чтобы оплачивать работу сборщиков в нужном нам для регистрации объеме, нам надо собирать примерно 2 миллиона рублей в день (это дает примерно 7 тысяч подписей в день), нам очень нужны донаты», — заявил Надеждин политически мутному тг-каналу «Бриф».

При этом он признается, что не рассчитывает «даже выйти во второй тур», поэтому хочет накопить финансовый задел на будущую политическую карьеру.

К 14 января Надеждин собрал 9 млн руб. Он остается лидером по привлечению средств от физлиц. Отметим: почти 1,7 млн рублей прислали всего 26 человек.

То что кампания по сбору подписей уже проиграна подтверждает и странное поведение того же иноагента Каца. Его подписчики еще мерзнут в очередях за Надеждина, а сам блогер уже агитирует за кандидата от «Новых людей» Владислава Даванкова.

«Иноагент Кац как технолог-«торпеда» на выборах-2024. После проведённого западниками «кастинга» команды Каца его подключили к дискредитации «фоновых» кандидатов на российских выборах-2024. В ближайшей перспективе это может создать им серьёзные проблемы. Надеждину может грозить досрочное получение статуса иноагента, а молчание Даванкова может поставить под угрозу слияние «Новых людей» с «Партией роста» Бориса Титова», – считает политолог Максим Жаров.

Помимо Каца команда Надеждина или силы, рассчитывающие с его помощью расшатать ситуацию в России, оплатили информационные услуги иноагентов Александра Невзорова и телеканала «Дождь».

Те иноагенты, помощью которых решили не пользоваться, явно обижены. Так бывший главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов ехидно рассказывает, как в Казани Надеждин на вопрос об ЛГБТ ответил: ни в чем себе не отказывайте. В свете последних законов, принятых в России публикация подобных наблюдений напоминает донос.

А беглый навальнист Владимир Милов решил сорвать кампанию по сбору подписей за Надеждина во Франции, заявив со ссылкой на источники, что власти этой страны будут высылать подписантов.

Все это не мешает либеральным политологам радоваться очередям в больших городах. Подыгрывающий либералам Илья Гращенков называет их «формой легального протеста».

«Однако стоит помнить, что красивая картинка уличной активности еще не равна итоговому результату. Да, люди стоят на морозе, их очень много. Но это 5 – 15 тыс. голосов в день и даже набранные 100 тыс. подписей – это всего 0,1% от приблизительной явки на выборах (60-65%)», – признает либеральный эксперт.

Существует версия, что активность Надеждина призвана выявить всех неблагонадежных граждан. Они, дескать, сами перепишутся. Это восприимчивая аудитория СМИ-иноагентов, которым Надеждин раздает интервью.

«Почему на этом этапе Кремль допустил Надеждина, более-менее ясно: в обществе очевидно есть антивоенно настроенный сегмент, это фиксируют даже опросы ВЦИОМ. Однако его реальный масштаб непонятен, и определяется в конечном счете политически – это маргинальное меньшинство, которое обречено жить в вечном страхе перед абсолютным патриотическим большинством? Или молчащая и подавленная значительная часть населения, которая пока не может себя выразить? Надеждин нужен Кремлю, чтобы подтвердить первую версию – вот открыто антивоенный кандидат, ему дали провести кампанию, и его честный результат – 1% – отражает реальный баланс общественных настроений», – наводит тень на плетень либеральный публицист Илья Будрайтскис.