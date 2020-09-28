Либеральный писатель запугивает черногорцев превращением страны в православный Иран

28.09.2020, Белград, Алексей Топоров

По мнению черногорского и боснийского писателя и публициста греческого происхождения Андрея Николаидиса, после победы на выборах коалиции, противостоявшей диктатору Мило Джукановичу, в стране установится жесткий клерикальный режим.

Об этом Николадис написал в авторской статье для балканской редакции телеканала «Аль-Джазира», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Забудьте об Иране: когда [митрополит Черногорский и Приморский СПЦ] Амфилохий завершит начатое, по сравнению с Черногорией Ватикан станет светским государством, – заявил Николаидис.- И не забывайте сравнение Черногории 2019- го с Ираном 1979-го, которое я сделал, когда таран Амфилохия для сноса ворот правительства Джукановича под названием «лития» прокатился по улицам черногорских городов».

Так Николаидис вольно интерпретировал возмущение местных сербов и православных черногорцев принятием режимом Джукановича скандального «Закона о свободе вероисповедания», который грозил отобрать у канонической СПЦ церкви, монастыри и прочую недвижимость в пользу государства.

Подобный шаг был нужен черногорскому режиму для создания черногорской автокефалии по украинскому образцу, чтобы еще дольше отдалить Черногорию от Сербии. Возмущение дискриминационным законом вылилось в массовые литии (молебны и крестные ходы) протеста, организованные Черногорской и Приморской митрополией СПЦ и ее главой митрополитом Амфилохем. На волне этого протеста и оформилась и политическая протестная коалиция, которой на недавних парламентских выборах удалось победить правящую уже три десятка лет Демократическую партию социалистов.

«Политические противники Здравко Кривокапича называют его «Руколюб», – прошелся Николаидис в тексте по лидеру победившей коалиции и потенциальному премьер-министру (выдвинут на пост парламентским большинством, но пока еще не утвержден оппонентом – президентом Мило Джукановичем – ред.) Здравко Кривокапичу. – Это потому, что во время избирательной кампании он целовал руку каждому священнику, с которым встречался, а он встречался со многими из них, потому что большую часть предвыборных митингов проводил в церквях.

На фотографиях будущего премьер-министра того времени доминируют два мотива: а) Кривокапич, наклонился и целует руку священника, и б) Кривокапич, улыбается, в окружении деревенских хозяев, пьет ракию из бутылки. То, что многие высмеивали по непониманию и незнанию, было частью прекрасно спланированной и проведенной избирательной кампании, которая, если кто-то забыл, проводилась в Черногории, а не в Нижнем Манхэттене. На этих фотография явно читалось: будущий премьер будет не чужд ни народа, ни церкви. Будет ли он, придя к власти, чужд раки? Мне кажется, нет. Ибо, как говорил великий сербский писатель Светислав Басара «алкоголь не должен страдать из-за работы».

По мнению публициста, в ходе выборной кампании православные священники посещали верующих и угрожали им тем, что если они проголосуют за партию Мило Джукановича, то навлекут на себя и на свои семьи проклятье святых Василия Острожского и Петра Цетиньского. Откуда автор взял эту бредовую информацию, он не уточнил. Но, в итоге, он назвал митрополита Амфилохия «истинным победителем черногорских выборов».

«Теперь, когда работа по теократизации завершена, я считаю, совершенно неважно, будет ли Кривокапич Ахмадинежадом Амфилохия, или Амфилохий с его митрой и бородой будет официально провозглашен главой государства: будет Черногория Ираном или Ватиканом», – заключает Николаидис.

Про Николаидиса известно, что он родился в столице БиГ – Сараево, в черногорско-греческой семье, которая с началом войны 90-х сбежала в Черногорию. Прославился на ниве писательской деятельности, причем в его романах и рассказах нередко присутствовали либерально-прозападные, сербофобские и антирелигиозные мотивы.

Скандальную известность приобрел благодаря судебной тяжбе со знаменитым сербским режиссером бошнякского происхождения Эмиром Кустурицей, которого в одном из пасквилей назвал «пропагандистом Слободана Милошевича» (статья назвалась «Ученик палача»), после чего Кустурица подал на него в суд за клевету. В итоге Николаидис проиграл режиссеру в трех инстанциях, но компенсацию его помогли выплатить патриотичные бошнякские литераторы, собравшие достаточную сумму для этого.

Был советником спикера черногорского парламента.