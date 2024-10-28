Либеральный военный эксперт: Курская область стала западнёй для Сырского и Зеленского

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Вторжение ВСУ в Курскую область спровоцировало создание отдельной российской группировки на данном направлении, и теперь, если украинцы попробуют отступать, ВС РФ на их плечах пойдут на Сумы.

Об этом на канале «Ширяев и Ширяев» заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С момента захода группировки ВСУ в Курскую область, потери-то у украинцев очень приличные! Они активно использовали технику, и на момент второго наступления российской армии в первой декаде октября там уже оставалось из тех машин, которые зашли в начале августа, около 10 танков и 40 бронированных машин всего. Но постоянное снабжение резервами, постоянное подтягивание новой и новой техники, оно исправляет ситуацию и, самое главное, показывает, куда они направляются. Потому что, по определённым причинам, может быть, это даже важней, чем [была] оборона Селидова для Зеленского и Сырского», – сказал Ширяев.

Он добавил, что фактически ВСУ в безвыходном состоянии.

«Это изолированный участок фронта. То есть, если у тебя фронт длинный, ты всегда можешь понадеяться на соседей слева и справа, не только с тыла. Здесь этого нет, это его главная характеристика. И эта группировка [ВС РФ] отлажена, она стала постоянно действующим фактором. То есть Украина, зайдя в Курскую область, спровоцировала создание этой группировки, которой не было до этого, и теперь им уже никуда не деться друг от друга. Если украинская армия начнёт отступать, российская группировка пойдёт за украинской армией через границу в Сумскую область, это уже точно совершенно. Так привязаны друг к другу, что отступление потянет за собой наступление. И это, конечно, и Сырский, и Зеленский уже теперь понимают полностью, какая серьёзная ситуация создалась. Уже нельзя сказать: мы выводим войска, всё, ну, не получилось в Курской области», – объяснил эксперт.