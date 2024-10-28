Либеральный военный эксперт: Курская область стала западнёй для Сырского и Зеленского
Вторжение ВСУ в Курскую область спровоцировало создание отдельной российской группировки на данном направлении, и теперь, если украинцы попробуют отступать, ВС РФ на их плечах пойдут на Сумы.
Об этом на канале «Ширяев и Ширяев» заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«С момента захода группировки ВСУ в Курскую область, потери-то у украинцев очень приличные! Они активно использовали технику, и на момент второго наступления российской армии в первой декаде октября там уже оставалось из тех машин, которые зашли в начале августа, около 10 танков и 40 бронированных машин всего.
Но постоянное снабжение резервами, постоянное подтягивание новой и новой техники, оно исправляет ситуацию и, самое главное, показывает, куда они направляются. Потому что, по определённым причинам, может быть, это даже важней, чем [была] оборона Селидова для Зеленского и Сырского», – сказал Ширяев.
Он добавил, что фактически ВСУ в безвыходном состоянии.
«Это изолированный участок фронта. То есть, если у тебя фронт длинный, ты всегда можешь понадеяться на соседей слева и справа, не только с тыла. Здесь этого нет, это его главная характеристика. И эта группировка [ВС РФ] отлажена, она стала постоянно действующим фактором.
То есть Украина, зайдя в Курскую область, спровоцировала создание этой группировки, которой не было до этого, и теперь им уже никуда не деться друг от друга.
Если украинская армия начнёт отступать, российская группировка пойдёт за украинской армией через границу в Сумскую область, это уже точно совершенно. Так привязаны друг к другу, что отступление потянет за собой наступление.
И это, конечно, и Сырский, и Зеленский уже теперь понимают полностью, какая серьёзная ситуация создалась. Уже нельзя сказать: мы выводим войска, всё, ну, не получилось в Курской области», – объяснил эксперт.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.