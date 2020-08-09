09.08.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Цензура
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Либеральных российских журналистов уложили в Минске мордами в асфальт


Съемочная группа либерального российского телеканала «Дождь» (корреспонденты Владимир Раменский, Василий Полонский и оператор Николай Антипов) были задержаны сегодня в Минске.

Об этом сообщается на официальном сайте «Дождя», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Люди в штатском и в масках уложили журналистов на асфальт, связали, а потом увезли в неизвестном направлении.

Глава штаба незарегистрированного кандидата в президенты Виктора Бабарико, находящегося сейчас в СИЗО, Мария Колесникова утверждает, что задержание произошло после того, как журналисты пообщались с ней на выборах.

Посольство России подключилось к разрешению ситуации с журналистами «Дождя»


«Причина инцидента – отсутствие необходимой аккредитации», – сказала пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, российская дипмиссия в Минске установила их местонахождение, оказывается необходимая консульская помощь.

Фракция ЛДПР в Госдуме РФ выступила в поддержку либеральных журналистов.

«Белоруссия оглохла и ослепла. В стране вырубили интернет, не работают мессенджеры, соцсети, задержаны многие журналисты. Это не современный европейский стиль, а что-то ближе к Средневековью. Мы выражаем солидарность со всеми, кто подвергся репрессиям, прежде всего, с грубо задержанными журналистами российского телеканала «Дождь». Они ничего не нарушали и  должны быть освобождены», – говорится в заявлении фракции.

Депутаты-жириновцы выражают уверенность в том, что Лукашенко ждет судьба Януковича.

Двумя днями ранее в Минске задержали и после выслали из Белоруссии штатных корреспондентов телеканала «Настоящее время» (проект Радио Свобода) с Украины: Ирину Рамалийскую, Юрия Баранюка и Ивана Грабянюка.

Украинский блогер Анатолий Шарий заявил сегодня, что его корреспондентов не допустили в Белоруссию для освещения президентских выборов.

В мае из Белоруссии была выслана съемочная группа российского Первого канала за «необъективное», с точки зрения Лукашенко, освещение ситуации с коронавирусом в стране.

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