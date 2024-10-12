Либералов корежит: Сталин уверенно шагает по России

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Очередной памятник лидеру СССР Иосифу Сталину появится скоро в России.

Об этом в своем тг-канале сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Такое решение вызвано обращениями в наш адрес со стороны общественности. Существует запрос. При всём понимании неоднозначной интерпретации роли личности мы должны признавать великие достижения», – написал Филимонов.

Работы по изготовлению монумента близятся к завершению. Памятник будет установлен на территории дома-музея «Вологодская ссылка», в котором Сталин проживал с декабря 1911 года по февраль 1912-го.

В планах вологодских властей установить памятник Ивану Грозному, бронзовая модель которого уже находится в кабинете губернатора.

Инициативы Филимонова вызвали возмущение у беглого политолога-иноагента Станислава Белковского. Он разыскал ВКонтакте либеральную группу «Старая Вологда», в которой 68% подписчиков проголосовали против памятника Сталину. Либерал не поленился найти и процитировать несколько отрицательных отзывов среди 144 комментариев под постом о памятниках вологодского губернатора.

«Жертвы ставят памятник палачам. 44-летний Филимонов, начинавший карьеру в администрации президента под началом Сергея Кириенко, настоящий фанат Сталина. В августе он опубликовал в своем канале видео картины, на которой губернатору пожимает руку генсек. А в его приемной висят портреты Сталина, Дзержинского, Ленина, Путина и Георгия Победоносца», – шипит на своем канале Белковский.

«То, от чего корёжит либеральных мразей, всегда хорошо. В этом смысле личность Сталина – идеальный маркер. Если коллективное «Эхо Москвы» до сих пор ненавидит Отца Народов, значит это человек достойный нашего уважения», – отреагировал на это публицист Сергей Мардан.

Профессор экономики Никита Кричевский солидарен с вологодским губернатором.

«Сталина, выигравшего страшную войну и построившего справедливую, эффективную страну, сделали исчадием ада Хрущев и его камарилья. Ивана Грозного сделали тираном норманнские историки в угоду Петру I», – написал он.

В августе памятник Сталину установили в поселке Курейка в Туруханском районе, где будущий лидер СССР находился в ссылке. Оплатил установку владелец воронежского мебельного холдинга «Ангстрем».

В 2023 году восьмиметровый памятник «отцу народов» был торжественно открыт на территории завода «Микрон» в Великих Луках. В городе Бор Нижегородской области идет строительство музейного комплекса «Сталин-центр». Он возводится по инициативе руководителя местного отделения КПРФ на принадлежащем ему земельном участке. В 2020 году Зоров на этом же участке установил памятник Сталину. Филиал «Сталин-центра» открыт в Барнауле. Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов предложил вернуть городу название Сталинск, которое он носил до 1961 года, и установить памятник вождю.

В XXI веке в мире появились 95 памятников Сталину, из них 90% в России. В 2021 году почти половина (48%) россиян поддерживала установку памятника Иосифу Сталину к очередной годовщине Великой Победы. Против 20%.