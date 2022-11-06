Либералов в России перевоспитывают и отпускают

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Суд отпустил из СИЗО экс-замминистра просвещения Ольгу Ракову и других фигурантов дела о мошенничестве. Ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Сергею Зуеву, проходящему по этому же делу, суд изменил меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий. Он ранее признал вину и частично погасил ущерб. Всего фигурантами дела было отдано государству 65 млн руб.

«Многомесячная работа прозападных либералов по их защите увенчалась успехом. Понятно, что внутри российской власти после этого многие уйдут к прозападным либералам, потому что это намного выгоднее, чем быть патриотом. Прозападные либералы по-прежнему будут получать большую часть грантов от российского государства», – написал по этому поводу в своем ТГ-канале политолог Сергей Марков.

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В середине октября стало известно, что прекращено уголовное дело в отношении еще одного фигуранта – ректора РАНХиГС Владимира Мау. А на этой неделе он уехал в Израиль. В СМИ по этому поводу начался скандал. Однако пресс-служба вуза поспешила разъяснить, что Мау находится в ежегодном отпуске.

Накануне ректор РАНХиГС отметился рядом громких заявлений. Так на заседании в Госдуме Мау предложил проработать «сценарий внутренней мобилизации, именно экономической мобилизации», пояснив, что он предполагает усиление роли государства, специфичный рынок труда, а также институционализацию индивидуальных предпринимателей, малого и среднего бизнеса.

«Мау был одним из ближайших соратников Егор Гайдара когда Гайдар возглавлял правительство, одним из основных пропонентов рыночных реформ в 1990-е, одним из основных экономических советников Путина в либеральный путинский период и одним из основных советников в период масштабных национализаций «предвоенного Путина». Теперь советует, как правильно строить военную экономику… А будет президентом Алексей Навальный – поможет снова построить рыночную. А потом Навального свергнет его начальник охраны и снова будет «мобилизация» – а вот уже, все материалы-та готовы», – возмутился либеральный экономист Константин Сонин.

Его антагонист и коллега Никита Кричевский обращает внимание на то, что журналистов в руководимом Мау РАНХиГС теперь будут учить противостоять русофобии и находить «экстремистский» и «деструктивный» контент. Учебный план составлен по методикам фонда «Русский мир». Он назвал Мау политической проституткой.

«Я не буду спрашивать, что происходит в цитадели либерализма, я скромно интересуюсь, что еще вошло в ценник продажного либерала», – написал Кричевский.

А политологи порадовались «перековке» либерала Мау.

«Моргал-моргал, но не развидел. Воистину, чудные времена наступают…. Задачи политического выживания усаживают в один окоп самых разных в мирное время людей», – написал Дмитрий Евстафьев.

«Вот молодец Мау. За этим его и спасли от уголовки. Кто-то же должен подавать пример либералам, как вести себя в эпоху СВО», – считает Марат Баширов.

Изменения происходят и в других либеральных вузах. Высшая школа экономики (ВШЭ) заявила на своей ежегодной конференции такие темы как государственная программа «Приоритет 2030», создание проактивной государственной молодежной политики, преимущества российских вузов по сравнению с западными и новые требования к подготовке современных инженеров.

«Похоже, Высшая школа экономики, наконец, пришла к осознанию того, чем должен заниматься российский государственный вуз. Еще в прошлом году их ежегодная конференция исследователей высшего образования, больше походила на либеральный шабаш. В этом году, что называется, почувствуйте разницу. Это прекрасно, потому что стране нужны инженеры и программисты, а демагоги и пятая колонна, сбежавшая через Верхний Ларс в Грузию – не нужны», – пишет телеведущий Сергей Карнаухов.

Он считает, что перемены связаны с отставкой ректора Ярослава Кузьминова и директора Института образования ВШЭ Исаака Фрумина.

«Новый начальник ВШЭ Никита Анисимов не далее как на прошлой неделе — первым из ректоров нашей страны приехал в Луганск. Посещал местные вузы, договаривался о совместных образовательных и научных проектах. Для тех, кто привык видеть ВШЭ традиционным институтом западничества, промывающим неокрепшие мозги студентам, патриотический тренд это прямо удар под дых», – написал Карнаухов.

Еще летом «перестроился» екатеринбургский «Ельцин-центр», закрытия которого требуют коммунисты. Там стали проходить мероприятия, на которых выступают участники СВО на Украине и военкоры. С сайта учреждения исчез, наконец, материал от 26 февраля, в котором сотрудники центра призывали «прекратить войну».