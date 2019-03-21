Либералов в российском правительстве назвали главными врагами Крыма

21.03.2019, Москва, Максим Карпенко

Либералы в российском правительстве и руководстве государственных компаний своим нежеланием работать в Крыму наносят больший вред республике, чем западные санкции.

Об этом на конференции «Крым в современной геополитике» заявил российский экономический эксперт Михаил Делягин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперт, опыт «Аэрофлота» показывает, что боязнь попасть под санкции из-за работы в Крыму – это всего лишь отговорки.

«Санкции Запада в отношении России, ущерб от этих санкций, это ничто по сравнению с ущербом от санкций, которые наложены либеральной частью нашего правительства и банком России под руководством одного из выдающихся российских либералов… Позволю себе напомнить слова руководителя МВФ Кристин Лагард, которая сказала, что Запад не отменит санкции до тех пор, пока эти санкции будет осуществлять российское государство руками своих государственных компаний.

Все ссылки наших представителей государственных компаний на то, что «ой, мы боимся страшных санкций Запада», не производят впечатления правды, потому что «Аэрофлот» показал, что это ложь. «Аэрофлот» прекрасно летает, и никто не смеет кашлянуть в его сторону. Отказ наших госкомпаний работать в Крыму – это не страх санкций, это осознанная позиция либеральной прозападной части российской бюрократии. И не пресловутого Грефа, а тех представителей правительства РФ, чьи команды и директивы он выполняет», – заявил Делягин.