Либералу дали шанс стать вторым после Путина

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Верховный Суд РФ отклонил сегодня иск провинциальной журналистки Екатерины Дунцовой к ЦИК РФ.

Она хотела стать кандидатом в президенты, а ей отказали из-за ошибок в документах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Дунцова и не питала надежд, что суд удовлетворит ее иск. Стоя на крыльце перед началом заседания, она вслух мечтала, как создаст партию любителей котиков (ее сторонники подписывались силуэтом кота в документах), которая «транслировала бы ценности за мир». Учредительный съезд она назначила на март.

Политолог Сергей Марков уверен, что Дунцова является креатурой беглого олигарха-иноагента Михаила Ходорковского.

«Михаил Ходорковский объявил устами Дунцовой о создании партии. Это решение было сделано на основе успеха с регистрацией Дунцовой как кандидата, – ей отказали. Но отказали с большой прессой, и для отказа ей дали знаменитого судью, который отказывал самому Навальному и объявил экстремистским само ЛГБТ. Партию не создадут. Потому что Дунцова – это никто, пустое место, хотя и красивое. Так Ходорковский показывает западным политикам наличие у него политического ресурса внутри России. Показывает западным политикам. Накануне важных событий – выборов президента России. Грамотный ход», – написал Марков в своем тг-канале.

Дунцова объявила о намерении поддержать старого либерала Бориса Надеждина, которого выдвинула партия «Гражданская инициатива». Во вторник ЦИК приняла у Надеждина документы. При этом кандидат перекрестился и воскликнул «Ой, Господи».

Теперь Надеждину нужно получить разрешение на сбор 100 тыс подписей за себя во всех регионах России. Эксперты полагают, что этот этап он не пройдет.

Таким образом, либералов в предстоящей кампании, скорее всего, будет представлять только выдвиженец «Новых людей» Владислав Даванков. В этом году он уже баллотировался на мэра Москвы и набрал 5%.

«Думаю, в бюллетене будут четверо: Путин, Харитонов, Слуцкий, Даванков. Интрига номер один: получит ли Путин в абсолютном значении больше голосов, чем он получил в 2018 году (я думаю, что получит), перешагнет ли он цифру 80% (я думаю, что, скорее всего, перешагнет). И третья интрига — это второе место. При этом я бы сказал, что на сегодня шансы кандидатов от КПРФ, ЛДПР и «Новых людей» сопоставимы: любой из них может выйти на вторую строчку», – считает политолог Евгений Минченко.