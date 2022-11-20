Либералы боятся, что их потравят «Новичком» из-за болтовни Пономарёва

Бежавший на Украину экс-депутат Госдумы Илья Пономарев, ранее взявший вместе со своими подельниками ответственность за теракт и убийство в Москве дочери политолога Александра Дугина Дарьи, пожаловался, что ему пишут другие беглые либералы и ругают за чрезмерно радикальную позицию.

Пономарёв назвал такую критику трусостью, подчеркнув, что настаивает на террористических методов борьбы внутри России и делает ставку на военное поражение российской армии на Украине, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Моя личная позиция – только силовое сопротивление может привести к переменам, это первое. Второе, относительно призывов. Мне очень смешно, когда люди, находящиеся в Литве, говорят – мы тут рискуем жизнью, а вы там, в Киеве, отсиживаетесь в безопасности. Это смешно. За этим скрывается трусость. Люди не понимают, что они находятся на войне, а те, кто понимает, боятся в ней участвовать. Поэтому они прикрываются разными благоглупостями, относительно мирных способов борьбы, просто свой банальный страх в этом участвовать. Одно дело, что люди пишут в соцсетях, другое дело, что они пишут в личных сообщениях, мы же все знакомы, больше половины. Они пишут: из-за тебя к нам приедут с «Новичком», Кынев там написал, вы нас подставляете», – рассказал Пономарёв в интервью американскому Радио Свобода.

Он раскритиковал подход к боевым действиям на Украине других, более умеренных либералов и похвалился своей однозначной позицией.

«Все (российские оппозиционеры – ред.) сходятся на том, что вопрос войны в Украине является центральным, но как они его при этом понимают, они все понимают его по-разному. Позиция, например, Ходарковского– это позиция доброжелательного нейтралитета по отношению к Украине. Это позиция большого количества российской эмиграции, которая заключается в том – мы эту войну не начинали, это всё Путин, он нехороший человек, он запудрил головы россиянам, они воюют с Украиной, а мы хорошие, мы в этом участия не принимали. Поэтому не надо нам предъявлять, что мы в этой войне участвуем, мы против Путина конкретно, но это не означает, что мы за Украину. Моя позиция совершенно другая, и съезд («Съезд народных депутатов» — собрания бежавших из России депутатов разных уровней и созывов, возомнивших себя «переходным парламентом РФ» или «возможного правопреемника РФ», проходили 5 ноября – 7 ноября в польской Яблонне – ред.) занял в итоге другую позицию. Это является детерминантой тех людей, которые туда съехались. Мы говорим: нет, это может закончиться только победой Украины, только это является путём к освобождению России, только это является ключом к переменам. Поэтому надо делать всё, что от нас зависит, для того, чтобы помочь Украине победить, быть частью этой победы и использовать эту победу для того, чтобы больше Россия никогда бы не оставалась империей, чтобы оттуда никогда больше не исходила угроза для соседей», – объяснил Пономарев.