Либералы чуть не присоединили Крым к Кавказу

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«Постановление» о судьбе народов Кавказа должно включать тезис о «повторной оккупации Крыма»

С таким предложением на четвертой сессии так называемого «Съезда народных депутатов» (нежелательной в России организации) в Варшаве выступил скрывающийся от уголовного преследования в Европе Виталий Скойбеда, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Второй момент, по которому я поддерживаю этот текст постановления, это упоминание в нем повторной оккупации Крыма в 2014 году, включая политику репрессий против крымских татар и выдавливании их из него при одновременном целенаправленном переселении в Крым колонистов с целью изменения этнического состава оккупированного полуострова», – сказал Скойбеда.

Участники «съезда» начали обсуждать текст альтернативного постановления, пока кто-то не вспомнил, что «Крым – это Украина». Скойбеда поспешил снять с голосования свой проект.