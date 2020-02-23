23.02.2020, Москва, Михаил Рябов
 
Политика, Россия
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Либералы готовят атаку на Конституцию Путина


Либералы готовят картинку для западных СМИ, имитирующую «народные протесты» против предложенных Владимиром Путиным поправок в Конституцию России, призванных укрепить суверенитет РФ.

Об этом на собрании в Москве заявил глава общества «Двуглавый орел» Константин Малофеев – бизнесмен, которого в СМИ называли одним из главных спонсоров Русской весны.

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«Либеральная оппозиция любит Конституцию 1993, которую не любит все остальное общество. Настолько плохая Конституция для России, что любые изменения делают ее лучше.

Либералы планируют 29 февраля, а в городах и весях, соответственно, – какие-то другие сроки до 22 апреля – различные пикеты для демонстрации корреспондентов международных СМИ «народного недовольства» путинской Конституцией.

Поэтому большая просьба – демонстрировать согласие с этими поправками и Конституцией. Это очень важно. Мы должны поддержать изменения, потому что, может быть, другого шанса у нас не будет», – сказал Малофеев.

Напомним, что Владимир Путин, в частности, предложил внести в Конституцию ее приоритет над международными договорами, запрет на двойное гражданство для высшего руководства РФ и т.п.

Впоследствии также было предложено внести в Конституцию упоминание о Боге, русском народе, запрет на передачу любой части территории РФ другому государству и т.п.

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