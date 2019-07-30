Либералы готовят новые беспорядки в Москве

30.07.2019, Москва, Михаил Рябов

Либеральная оппозиция готовит новые провокации 3 августа в Москве, отказавшись проводить согласованный митинг на проспекте Сахарова, настаивая на другом месте протестной акции с требованием допустить к выборам «независимых» кандидатов.

Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Организаторы отказались проводить согласованный митинг и, похоже, готовят новую провокацию», – сказал Собянин в эфире ТВЦ.

Он заверил, что «порядок в городе будет обеспечен» и поблагодарил полицию за работу в минувшие выходные, когда было задержано более 1000 участников несанкционированного митинга и шествий.

«Они просто вынудили полицию применить силу, что в данной ситуации было совершенно адекватно. Я хотел бы сказать спасибо полицейским и сотрудниками Росгвардии, они выполняли свой долг», – сказал Собянин.

Михаил Светов, организатор новой акции, ранее заявил, что оппозиция хочет митинговать вместо проспекта Сахарова возле храма Христа Спасителя или на Тверской улице.

Отметим, что более 60 человек арестованы, свыше 160 поучили штрафы после несогласованной акции в центре Москвы 27 июля.