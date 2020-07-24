Либералы и педофилы, или Ворон ворону глаз не выклюет

24.07.2020, Москва, Александр Ростовцев

Приговор Петрозаводского городского суда – 3,5 года «строгача» либеральному карельскому «мемориальщику» и по совместительству, педофилу, Дмитриеву вызвал мощнейший резонанс, разделив общественность на нормальных людей и выродков.

Нормальные люди неприятно удивлены мягчайшим приговором козлобородому дедушке, в течение нескольких лет совершавшего развратные действия со своей несовершеннолетней приёмной дочерью и тем, что дело Дмитриева тянулось целых два года, хотя подобные дела доходят до суда гораздо быстрее.

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Судья Петрозаводского городского суда Александр Мерков воспользовался статьей 64 УПК РФ, которая предусматривает возможность более мягкого, чем положено, наказания. В итоге вместо минимальных 12 лет лишения свободы Дмитриева приговорили к 3,5 годам колонии строгого режима. С учетом отсидки в СИЗО, Дмитриев может выйти на свободу в ноябре 2020 года, обделавшись лёгким испугом.

Либеральные круги общественности тоже возмущены, полагая, что дело о педофилии «выдающегося карельского историка» сфабриковано в ответ за его гражданскую и общественную деятельность, и требует немедленно оправдать «невиновного».

При этом либерашечки полностью игнорируют факт, что главного «мемориальца» Карелии суд оправдал по двум пунктам из трёх, оставив без рассмотрения обвинение в изготовлении детской порнографии и незаконного хранения оружия.

В итоге, Дмитриев был осужден по статье 132 ч. 2 п. «б» УК РФ в сексуальном насилии над ребёнком, однако приговор не вступит в полную силу до тех пор, пока преступник остаётся под стражей.

Дмитриев и его приемная дочь.

Многочисленные влиятельные защитники Дмитриева из либерального лагеря стараются через СМИ повлиять на умы общественности, утверждая, что никакой порнографии и сексуального насилия над ребёнком «энтузиаст-бессребреник» не проводил, а уголовное дело против него – раскручивание обычного бытового недоразумения, осложнённого нарушением подписки о невыезде.

Одновременно либеральные защитники педофила утверждают, будто уголовное преследование против него затеяли «чекисты во власти», по которым Дмитриев якобы нанёс сокрушительный удар, вскрыв места массовых расстрелов жертв Большого террора в Сандармохе и Красном бору, где были найдены останки более 8 тысяч человек.

Петрозаводский историк Юрий Килин придерживается другой точки зрения: в Сандармохе захоронены советские военнопленные и гражданские лица – узники финских концлагерей. Версию Килина публично поддержал другой историк из Петрозаводска – Сергей Веригин. Он, как и Дмитриев, был и поныне является членом республиканской комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий.

Однако для историка-педофила паразитирование на «расстрелах НКВД» – хлеб с маслом, репутация и палочка-выручалочка.

На месте обнаружения останков в Сандармохе.

У Дмитриева с давних времён имелись широкие связи с правоохранительными органами Карелии. В частности, его шефом был отставной полковник МВД Чухин, основатель местного общества «Мемориал», инициировавший раскопки останков. В процессе извлечения фрагментов тел раздавалось много криков о «кровавом преступлении НКВД», однако никаких подтверждающих эту версию архивных материалов бывший полковник МВД и его соратники так и не предъявили.

Защитники педофила используют пляску на костях для создания выгодного им политического амбре вокруг вонючего дела Дмитриева.

В частности, они пытаются связать найденные останки в Сандармохе, успешное продвижение следствия в в части доказательства сексуального насилия Дмитриева над ребёнком и карьерным передвижением бывшего начальника УФСБ Республики Карелия Анатолия Серышева.

Казалось бы, какая связь? Либерда, однако, утверждает, будто Серышев имел личный интерес, чтобы не дать Дмитриеву превратить Сандармох и Красный бор во вторую Катынь со всеми вытекающими.

Вообще, надо сказать, что либеральная защита Дмитриева не гнушается никаких грязных трюков, чтобы представить издевательства педофила над ребёнком в самых благородных ракурсах. В то же время приёмную дочь Дмитриева либеральные людоведы и душелюбы стараются выставить внушаемым и поддающимся манипуляциям недоумком, клевещущим из страха или под давлением следствия на своего доброго отчима.

Адвокаты Дмитриева привлекли на свою сторону нескольких филологов и лингвистов из Института русского языка РАН, чтобы доказать, будто в вопросах следователей, задаваемых девочке, заранее содержались ответы.

Профессор психологии МГУ, привлечённая защитой Дмитриева, изучила протоколы допросов девочки и пришла к выводу, что в процессе допроса имело место коммуникативное давление на девочку.

Заключение явно ангажированное, да ещё и выведенное без личного общения с пострадавшей. Приёмная дочь Дмитриева на суде чётко повторила свои показания и ответила на все вопросы председательствующего судьи. История с экспертизой получилась некрасивая, с массой вопросов к компетенции, порядочности и научному реноме привлечённых филологов и психологов.

Защитой, так же, умалчивается интересный момент: как только пострадавшая начала давать показания следствию, добрый отчим подался в бега, нарушив подписку о невыезде. По версии либерды, Дмитриев «отправился по святым местам всего на один день». Взяв при этом набитую вещами сумку, полный комплект документов и два блока сигарет.

По версии обвинения, запасливый дяденька намеревался воспользоваться связями в Петербурге, куда он навострил лыжи, чтобы скрыться от ответственности в Польше.

Следствием установлено, что в период с 2012 по 2016 годы Дмитриев регулярно фотографировал свою дочь в обнажённом виде. Козлобородый деятель этого не отрицает, но уверят следствие (а затем эту версию подхватывает защита педофила), будто бы эти фото он делал не с целью изготовления порнографии, а токмо «ради фиксации физического развития девочки для отчётности перед органами опеки», поскольку ребёнок жаловался на боли в паху, а папаша «не сумел определить причины недомогания самостоятельно». «Дневник здоровья», а никакие-то там извращённые наклонности.

Как будто органы опеки не могли пригласить врача соответствующей специальности и квалификации для медосмотра девочки, да и нет в отечественной медицинской практике подобного «дистанционного контроля».

Из показаний ребёнка выяснилось, что Дмитриев неоднократно трогал её промежность своими шелудивые руками. Да, – признаёт свои действия любящий отчим, – трогал. Но не с целью удовлетворить свою низменные желания, а только потому, что девочка страдала энурезом (вот справка!) и он просто обязан был проверить: не требуется ли ей помыться и поменять нижнее бельё.

В скобках заметим, что приёмной дочери Дмитриева в 2012 году, когда тот начал проявлять к ней свой нездоровый интерес, было всего 6 лет.

Вызывают слёзы умиления заявления защиты, будто Дмитриев по своему психолотипу не является педофилом. «Он не такой! Отпустите его!»

Однако любой квалифицированный судебно-медицинский эксперт авторитетно заявит (и будет совершенно прав), что психологический портрет часто не соответствует реальной личности.

Вот, например, психологическое освидетельствование друга и соратника Дмитриева Сергея Колтырина (замдиректора карельского «Мемориала» и директора музея политических репрессий) тоже показало, что дяденька не может быть педофилом, а его, тем не менее, поймали с поличным в собственной бане, совокупляющимся с 13-летним школьником. Итог: 9 лет в лагере строгого режима.

Либеральный соратник Дмитриева и педофил Колтырин.

Коллективная защита Дмитриева цепляется за любое обстоятельство, чтобы скомпрометировать уголовный процесс над педофилом. Они заявляют, будто судебное разбирательство сделали закрытым, чтобы гарантированно посадить за решётку неудобного «мемориальца», игнорируя положения российского закона, защищающего чувства и психику несовершеннолетних.

Самое мерзкое в деле Дмитриева даже не то, что он оказался гнусным педофилом. Если постараться, подобных людишек можно обнаружить во всех слоях российского общества. Поражает упоротая реакция российской либерды, готовой называть чёрное белым.

На защиту «энтузиаста-бессребреника» поднялось всё содержимое «Сахаровского центра». Певец ртом и бандеролюб Макаревич отказался признавать Дмитриева Педофилом. Ахеджакнуло в дупе известной политической клоунессы, выбежавшей сокрушать и грязно орать на активистов, выстроившихся с плакатами «Нет педофилам». В прессе, как по команде, раздалась трескотня «Дело против Дмитриева – второй поджог Рейхстага» (намёк на провокацию нацистов, послужившей для возбуждения уголовного дела против немецких коммунистов»).

На деле, всё очень просто. Российская либерда за тридцать лет безнаказанности возомнила себя неподсудной. «Если ты либерал – ты априори не можешь быть преступником». Они выступают в защиту вора Серебренникова, убийцы и конченого алкаша Ефремова, педофила Дмитриева для того, чтобы не создавать прецедента и обезопасить себя на будущее.

Всё это понятно и давно не вызывает удивления. Рука руку моет, ворон ворону глаза не выклюет – социальная и корпоративная солидарность «уважаемых людей в законе», а как итог – укоренение в России «защищённого класса».

Неприятно удивляет другое. Власти, включая судебные, идут на поводу негодяев, сажая их под домашний арест, смягчая до невозможности меру наказания, прощая наворованное и вновь раздавая деньги из государственного кармана либеральным напёрсточникам. Или, как говорил один отработанный и крайне непопулярный государственный деятель, «власть должна уметь прощать».

2018 год. педофил оправдан!

При этом, однако, подрывается вера рядовых законопослушных граждан в устои, на которых зиждется государство, в справедливость, в авторитет власти, наконец. Чем это чревато для страны и общества, мы уже наблюдали неоднократно. Не хотелось бы того же увидеть в России…