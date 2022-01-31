Либералы-иноагенты бросили публичный вызов российской внешней политике

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Новости Украины

Российские либералы, часть которых внесены в реестр иноагентов, обвинили руководство России в подготовке нападения на Украину.

Их письмо опубликовано на сайте радиостанции «Эхо Москвы», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Граждане России фактически становятся заложниками криминального авантюризма, в который превращается внешнеполитическая линия России. На государственном телевидении представлена только одна точка зрения, и это точка зрения сторонников войны. Оттуда звучат прямые военные угрозы, источаются агрессия и ненависть по отношению к Украине, Америке и странам Запада. Но самое опасное, что война подается как допустимое и неизбежное развитие событий. Людей пытаются обмануть, развратить, навязать им идею священной войны с Западом вместо развития страны и повышения уровня жизни ее граждан», – говорится в письме.

Подписанты, которые называют себя «ответственными гражданами России», обращаются к политическому руководству России и бросают «открытый и публичный вызов Партии Войны, которая сформировалась внутри власти». Кто входит в «партию войны» в письме не уточняется.

Среди подписавшихся «правозащитник» Лев Пономарев, политики Леонид Гозман, Лев Шлосберг, Григорий Явлинский, Лев Гудков и Борис Вишневский, актриса Лия Ахеджакова, музыкант Андрей Макаревич, писатель Виктор Шендерович, телеведущая Татьяна Лазарева. Всего в списке более 100 фамилий.