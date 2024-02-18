Либералы хотят вывезти тело Навального на Запад

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Соратники блогера-экстремиста Алексея Навального устроили охоту за его телом. Взяв с собой мать покойного, адвокаты отправились в Салехард и стали штурмовать тамошний морг, но им никто не открыл.

В Следственном комитете заявили, что не отдадут тело Навального до окончания проверки. По закону она может длиться до 30 суток. В этой связи в СМИ-иноагентах стали разгоняться различные версии «политического убийства».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Анастезиолог-реаниматолог Александр Полупан, лечивший Навального от «отравления» в Томске в 2019 году, не стал придумывать новых версий и заявил, что внезапная смерть могла наступить от легендарного «новичка».

«Спекулятивно можно сказать, что в успешных случаях отравления «Новичком» будет то же самое, просто остановка сердца, что установлено в уже доказанных случаях летального отравления», – сказал Полупан

Бежавший в Британию бывший адвокат «Юкоса» иноагент Владимир Пастухов предложил более оригинальную версию – боевой алюминий.

«Ни разу не буду удивлен, если выяснится, что Навального отравили тем же «боевым алюминием», что и Магнитского, причем из одной и той же уже начатой пачки» – написал Пастухов в своем тг-канале.

Корреспондент RT Константин Придыбайло считает, что тело мертвого вождя нужно навальнистам, чтобы устраивать антироссийские провокации.

«Они будут носиться с телом. Требуют отдать, потом вывезти в какую-нибудь Германию, чтобы найти «новичок» и так далее. А потом сделают мумию и повезут по миру или устроят место поклонения», – написал Придыбайло.

Политолог Марат Баширов уверен, что тело Навального хотят вывезти на Запад.

«А там – простор для фантазии. Хоть ядом накачивай, хоть колотые раны имитируй. Но, их пустили по ложному следу. И правильно сделали. Тело сейчас у следователей и судмедэкспертов», – написал Баширов.

Его коллега Игорь Скурлатов напоминает, что согласно решению Конституционного Суда РФ от 2007 года, тела участников террористической деятельности для погребения не выдаются.

«Давайте соблюдать закон. Тело террориста-экстремиста сжечь, прах рассеять. Вопрос закрыть. Недовольных – привлечь к ответственности. Хоть , блин, самому надевай форму и наводи порядок. Понятно, что «либеральные башни» будут нагнетать, провоцировать на передачу тела родственникам и всё такое, связанное с массовыми беспорядками, которые они жаждут. Таковым надо дать «по рукам и языкам», – написал Скурлатов.

Еще один эксперт Павел Данилин с ним не согласен.

«Устраивать очередные плсяки а ля Шарите с участием бундесразведки и ЦРУ – увольте, желающих нет. Поэтому проверят по максимуму, чтобы быть уверенными, что это был тромб, а не что-то другое, потом отдадут», – написал Данилин.