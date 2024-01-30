Либералы мечтают победить Путина и первым делом амнистировать убийц и террористов

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Дорвавшись до власти в России, бежавшие из РФ либералы первым делом выпустят из тюрем заключённых за госизмену и реабилитацию нацизма, а также исполнителей терактов и диверсий.

Об этом на канале «Утро февраля» заявил руководитель проекта «Поддержка политзаключённых» ликвидированного в России иноагента – общества «Мемориал» экстремист Сергей Давидис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Называющий себя «арбитром» дебатов беглый философ-иноагент Александр Осовцов спросил, будет ли амнистия после прихода к власти в России «сил света».

Давидис ответил, что обязательно освободят всех, кто сидит по «неправовым статьям» – распространение фейков, дискредитация ВС РФ, реабилитация нацизма и так далее, но это даже не стоит считать амнистией, которая будет применима только к убийцам.

«Убийство – оно остаётся преступлением при любом режиме. И как раз тем людям, оценка общественной опасности действия которых радикально меняется в силу смены режима, должна быть применена амнистия. Кроме, может быть, каких-то экзотических вариантов. Но по тем ситуациям, которые имели место, я полагаю, что все эти люди могут быть амнистированы новой властью. Но это именно амнистия, прощение в связи с изменением ситуации», – объяснил либерал.

В свою очередь, секретарь «Съезда народных депутатов», а ныне боевик воюющего за ВСУ легиона «Свобода России» Алексей Барановский сказал, что у них есть даже списки преступников.

«В любом случае, у нас, у легиона «Свобода России» такие списки есть. И мы считаем, что, действительно, нужна широкая амнистия, где-то помилование. И это задача номер один после смены власти, и мы будем работать в этом направлении», – сказал власовец.