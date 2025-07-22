Либералы на иноагентском «Дожде» перегрызлись из-за Крыма и Карабаха

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Можно сколько угодно спорить о принадлежности Крыма, но желание украинских властей и бандеровцев устроить на полуострове этнические чистки видно невооружённым глазом.

Об этом в эфире телеканала-иноагента «Дождь» заявила беглая российская журналистка-иноагент Юлия Латынина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В начале этой войны, когда меня спрашивали, чей Крым, я отвечала – естественно, украинский, потому что демократия, границы 1991 года, недопустимое их нарушение и т.д. Но потом я, например, увидела высказывания украинских политиков, в том числе Михаила Подоляка, о том, что все, кто голосовали, одобрили аннексию Крыма, то есть 1,5 млн. россиян, должны быть из Крыма выселены. И высказывания российских же политиков, например, Ивана Тютрина [признан в РФ террористом и экстремистом], правой руки Каспарова (иноагент), который сказал, что они готовы пронаблюдать за этим выселением, чтобы всё прошло без эксцессов. То есть они готовы в качестве гауляйтеров руководить этнической чисткой. Учитывая эту позицию украинских властей по Крыму и Тютрина и, видимо, Каспарова, что произойдёт в Крыму, если он вернётся на Украину?», – спросила Латынина.

Телеведущий-иноагент Тихон Дзядко заверил, что ничего не должно случиться, и запротестовал, что это не мнение украинского правительства и российской «оппозиции». На что Латынина возразила, что советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк – официальное лицо, и привела другой пример.

«Дмитрий Гордон встречался с президентом Алиевым и говорил, как сильно инспирировала его и его окружение этническая чистка, ну, он сказал «выселение незаконных армянских оккупантов из Нагорного Карабаха». Вас такие слова не пугают?», – вопрошала иноагентка.

Дзядко в ответ упрямо лепетал, дескать, слова «одного из многочисленных журналистов в Украине могут пугать или не пугать, но там очень много журналистов».