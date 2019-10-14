Либералы нагнетают хайп вокруг интеграции России и Белоруссии

14.10.2019, Москва, Елена Острякова

Главный редактор либерального радио «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов утверждает, что интеграция России и Белоруссии предусматривает создание неких 11 наднациональных институтов.

Об этом он заявил в эфире своего СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Там 11 институтов, которые гораздо круче интеграции, нежели в Евросоюзе. Нежели Еврокомиссия, нежели, Европейский суд не по правам человека, а вот Европейский суд… Ну и Совет Европы. Там есть такая надстроечная часть», – сказал Венедиктов.

По его информации две страны движутся к принятию единой валюты.

«То есть на самом деле интеграция, если серьезно говорить, ровно в направлении унификации, то есть она не с валюты начинается. Не с рубля. В смысле единой валютой она может закончиться. Но это движение, скажем так, внешне и частично внутренне напоминает сложное движение к ЕС», – отметил Венедиктов.

Напомним, в сентябре разразился скандал после того, как газета «Коммерсант» опубликовала со ссылкой на источники, некоторые детали программы экономической интеграции Белоруссии и России. Как утверждало издание речь шла об интеграции на уровне «не менее, чем в Евросоюзе».

После этой публикации в Белоруссии разразился скандал. Прозападная оппозиция кричала о сдаче суверенитета, а пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт оправдывалась, что независимостью никто жертвовать не собирается.

Сейчас Венедиктов микшировал свои провокационные заявления прогнозом о том, что 8 декабря (дата подписания соглашения России и Белоруссии» «ни хрена не произойдет».

«Очень много скепсиса. Но это ощущение. У всех», – резюмировал Венедиктов.