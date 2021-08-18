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18.08.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Оппозиция, Политика, Россия, Скандал
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Либералы объявили фейком интервью от лица Навального, где признаётся крах планов Запада

В грузинском издании Ambebi.ge вышло интервью, якобы взятое у блогера-уголовника Алексея Навального, который отбывает...

В грузинском издании Ambebi.ge вышло интервью, якобы взятое у блогера-уголовника Алексея Навального, который отбывает тюремный срок за мошенничество, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В нем «Навальный» признает факт разгрома протестного движения в России.

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«Даже какой-либо декорации общественной дискуссии больше не осталось. За полгода, что прошли после моего ареста, нет никаких протестных мероприятий. Запад должен смириться с ситуацией, поскольку время показало, что все меры и санкции на руку российскому правительству, которое сейчас демонстрирует свою эффективность. Та часть моей команды, которая сейчас работает на Западе, должна была помочь нам выбрать правильные больные места. Оказавшись в заключении, я понял, что в большинстве своем людям плевать на действия Запада и санкции. В силу своего менталитета они не видят разницы между санкциями против страны и санкциями против олигархов», – говорит он.

«Навальный» прогнозирует, что его соратники сбегут, «как крысы с тонущего корабля», потому что «для многих деньги оказались важнее борьбы», и заявляет, что его жизнь в колонии вне опасности.

Скандальная телеведущая Ксения Собчак утверждает, что интервью фейковое.

«В материале говорится, что его сделала российская журналистка Елена Вавина, но с ней связались мои репортеры и получили опровежение. Она говорит, что никогда не брала интервью у Навального и это фейк», – написала Собчак в своем телеграм-канале.



Вавина также опубликовала соответствующее заявление в своем блоге.

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