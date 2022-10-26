Либералы отхлещут друг дружку по щекам, чтобы не мобилизоваться

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Новости Украины

В законе о мобилизации есть очень спорное положение, запрещающее призывать всех людей с судимостью, что дико само по себе, но и в будущем может спровоцировать рост мелких преступлений среди желающих заработать себе индульгенцию от армии.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нужно менять колоссальное количество законов, и, главным образом, мы увидели всю ущербность нашего ФЗ о мобилизации, он не менялся лет 80? Самое дикое, что меня возмущает глупостью – нельзя мобилизовать судимых. То есть у нас наличие судимости де-факто – это привилегия такая. Пошёл, украл – от войны свободен. Пошёл, кого-то прирезал, машину угнал, отсидел, вышел – от войны свободен на всю оставшуюся жизнь. Заслужил своим преступлением право никогда не попасть на войну. Это надо менять, это же чушь! Вурдалаков выпускать? Это не про выпускать, это люди уже отсидевшие. Ты 20 лет назад украл яблоко, отсидел два года, вышел – всё, ты свободен на всю жизнь», – возмутилась Симоньян.

«То есть у нас сейчас либералы начнут себе статьи придумывать? Друг другу по щекам надавали, их вызвали…», – предположил телеведущий Владимир Соловьёв.

«Пошёл, чего-то такого экстремистского наговорил, дали двушечку или колонию поселения, или условку – всё, на всю жизнь освобождён от того, чтобы отдавать долг Родине. Что за бред? Когда шла волна мобилизации, так элегантно и весело поступил мэр Сочи. Он собрал приставов и взял у них списки алиментщиков, и всё, их и мобилизовали. Люди не отдают долг своим детям, пусть отдают родине, и детям, потому что с этих 200 тысяч, которые они получат, спишут. Но уж точно судимость не должна быть индульгенцией от того, чтобы в последующем служить и защищать свою Родину», – добавила журналистка.