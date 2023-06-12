Либералы «отметили» День России руофобскими надписями на стенах

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Надпись, посвященная значению слова «Рашка» появилась на ограде одного из домов по улице Советской в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает издание «Осторожно, новости», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Средневековое название сербского княжества, народное название поездов «Ра-1», «Ра-2» и «Ра-3», река приток Бара, стиль в архитектуре», – сообщает надпись, выполненная с помощью обычного трафарета.

Все это группа «Явь» назвала «арт-объектом» и “посвятила” Дню России. В неопрятной надписи можно было бы усмотреть некий извращенный патриотизм, если бы не приписка: «Уважаемые россияне, давайте разделять страну и государство, ведь как сказал Шевчук: „Россия, это не жопа президента“!».

Испачканная стена возмутила местного жителя, который принялся забеливать трафаретные буквы, потом ему на помощь пришли коммунальники.

В Москве тоже сегодня исписали стену. Но в обычной (не культурной) столице сделали это аккуратно.

«Изроссирование», – гласит надпись. Сверху пририсован двуглавый орел.

Эти буквы тоже оказались “произведением искусства”. Его автор Филипп Козлов заявил в интернете: «То, что сегодня творит эта страна, иным словом назвать не получается». Эти художества тоже успешно закрасили.