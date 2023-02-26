Либералы отметили годовщину СВО фотосессией с заукраинскими плакатами

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«Антивоенные» пикеты прошли в 14 российских городах на годовщину начала СВО.

В Петербурге 6 человек возложили цветы к памятнику Тарасу Шевченко. Кроме того, престарелая «яблочница», которую почему-то называют «художницей», была задержана с плакатом.

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Еще семеро членов партии «Яблоко» пытались устроить акцию в Екатеринбурге. Пятерых из них задержали, но отпустили без составления протоколов.

Четверо вышли с плакатом «Хватит молчать» в Барнауле.

В Иркутске женщина стояла с плакатом «Требую вывести войска РФ из Украины!».

В Нижегородской области из-за антивоенного пикета задержали муниципального депутата города Выкса Дмитрия Мочалина. Он вышел на улицу с плакатом «Мир — Украине. Солдат — домой».

В подмосковном Королеве Вероника Юнг вышла с плакатом «Я за мир» только для того, чтобы ее мог сфотографировать корреспондент RusNews.

Также одиночных пикетчиков полиция задержала в Хабаровске и Владивостоке.

Ярче всех выступил владелец магазина из села Русско-Высоцкое Ленинградской области Дмитрий Скурихин. Он уже несколько лет размещает лозунги, направленные против власти, а в прошлом году вывел крупную надпись «Мир Украине, свободу России». 24 февраля он встал на снег на колени с лозунгом «Прости, Украина». Фото широко разошлось по либеральным СМИ-иноагентам.

Кроме того, в российских городах появились стихийные «мемориалы» по случаю годовщины войны в Украине. Заукраинские жители Томска оставили перевязанные сине-желтой лентой цветы и табличку с надписью «Днепр 14.01.2023 Украина с 24.02.2022» у Поклонного креста на Каштаке.

В Казани неизвестные принесли фотографии разрушений в зоне СВО и антивоенные таблички в Ленинский сад.

На улицах Петербурга начали появляться чёрные ленточки.

На мосту в Иванове активисты вывесили баннер с лозунгом «Хватит кровавой “борьбы за мир”!».

Всего было задержано 54 человека, всех их вскоре отпустили.

«Реакция властей почти нулевая. Из нескольких десятков человек всего несколько было административных задержаний. Россия, безусловно, на порядок более свободная страна, чем Украина. Там такое представить не возможно, потому что такие люди были бы забиты в подвалах украинского гестапо, СБУ. Огромная сила западной идеологии и пропаганды, если, зная о всех чудовищных преступлениях киевского фашистского режима, находятся люди, которые в России поддерживают этот режим. Поддерживают войну 9 лет и геноцид русского народа. Хочется сказать, – прости им, поддерживающим киевскую хунту, Господи, на том свете, ибо не ведают, что творят. Те, кто, нес вчера эти цветы, они безумцы. Но это Господь имеет право там им простить. Мы здесь прощать такую поддержку террора и геноцида русского народа не имеем права. Российская власть должна в этом быть не вялой, а твёрдой», – написал в своем ТГ-канале политолог Сергей Марков.