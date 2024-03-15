Либералы отыскали преемника Путина

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Анонимный либеральный телеграм-канал «Бриф» утверждает со ссылкой на источник, что Борис Ковальчук назначен сегодня заместителем начальника главного контрольного управления Администрации президента РФ.

Днем ранее Борис Ковальчук покинул пост генерального директора ПАО «Интер РАО», его место займет Сергей Дрегваль, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Поползли слухи о том, какую должность Ковальчук теперь займет. Высказывались различные предположения: вице-премьера РФ, главы «Газпрома», губернатора Петербурга или руководителя «Роснефти».

Вероятное назначение в АП сразу вызвало у либеральных политологов многозначительные воспоминания о том, что Владимир Путин занимал с марта 1997 года по май 1998 года должность начальника главного контрольного управления.

«Ковальчук-мл. – типичный представитель поколения, которому Путин типа хотел бы передать страну. Даже если он сам останется РФ-президентом целым и невредимым до 2036. Большинству ключевых соратников РФ-лидера – уже за 70, как и ему самому. Смотрим, следим», – забеспокоился иноагент Станислав Белковский.

«Так, кто первый скажет, что Борис Ковальчук — преемник?», – задорно провозгласила русофобка Татьяна Становая.

Политолог-патриот Марат Баширов решил добавить шороху в либеральный переполох.

«Современная кадровая система в России подразумевает горнила. От тебя отрезают тех, кто может влиять на тебя. А потом смотрят, как ты выбираешь: Родина или личные пристрастия», – многозначительно написал он.

Отец Бориса Ковальчука Юрий является членом дачного кооператива «Озеро». У либералов считается, что в кооператив входят лица особо приближенные к президенту РФ.