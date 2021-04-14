Либералы по заданию США вредят экономике, чтобы вызвать взрыв в России

14.04.2021, Москва, Михаил Рябов

Продолжающийся рост цен в России свидетельствует о том, что либеральны в руководстве финансового блока правительства РФ не справляется с обеспечением стабильности или даже работают в интересах Запада, считает экономист Алексей Муратов.

«Рост цен происходит из-за низкой эффективности государственного регулирования монополий. Государственные регуляторы идут на поводу у монополистов и позволяют поднимать цены на тарифы и продукцию в той сфере, где нет конкуренции (например, на нефтепродукты, электроэнергию, топливо). Конституционной обязанностью Центрального Банка является достижение и сохранение стабильного курса рубля. Из-за того, что ЦБ самоустранился от обеспечения стабильности курса, спекулянты рынка привязались к нефтяным ценам. Следовательно, малейшие колебания цен на нефть сразу же отражаются на колебаниях рубля. И такая ситуация происходит только в России, – ни в одной другой нефтедобывающей стране такого беспорядка нет», – отмечает автор в своем Telegram-канале.

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«Цены на нефть продолжают расти. Но говорить об экономическом росте России не приходится «благодаря» отсутствую внутренних инвестиций. Это объясняется тем, что Центробанк разрешил банкам выдавать кредиты только под залог. Естественно, большинство предприятий опасаются или вовсе отказываются от кредитов из-за высоких процентных ставок и реальной угрозы лишения собственности. Ведь банки успешно практикуют политику залогового рейдерства, при которой произвольно ухудшают условия кредитования здоровых промышленных предприятий, а затем отбирают их активы и за бесценок продают своим партнёрам. С тех пор как ЦБ взвинтил процентные ставки, количество банкротств выросло в разы. Среди обанкроченных десятков тысяч предприятий – очень много жизнеспособных и перспективных. Банкиры чувствуют себя хозяевами жизни. Такая схема работы очень выгодна банкам, которые на высоких процентных ставках получают сверхприбыль. Предприятиям, которые всё-таки «выжили» в условиях повышения процентных ставок, нужно как-то выкручиваться. А это значит, что реальный сектор, производящий товары и услуги, вынужден закладывать повышенные процентные ставки в себестоимость продукции. То есть за спекуляции Центробанка опять заплатит народ. Если же предприятие не может переложить рост цен на потребителя, оно вынуждено закрыться. Вследствие этого на рынке сокращается предложение товаров, что тоже провоцирует неминуемый рост цен», – считает Муратов.

«Торговцы российским сырьём, живущие далеко за пределами РФ, получают в нашей стране источники сверхприбыли. Либеральная команда отдала им природную ренту, которая должна принадлежать народу. Это подтверждает налоговый манёвр государства в виде отмены экспортной пошлины. Фактически экспортёры сырья получают премию за то, что они, вместо того, чтобы перерабатывать сырьё в России, вывозят его за рубеж. Заграницей они оставляют свои деньги, поскольку Центробанк разрешил им не продавать валютную выручку. Центробанк изъял из российской экономики больше 10 млрд рублей. Действия либеральных финансовых властей по «улучшению» экономической ситуации в России – свидетельство их верной службе Западу», – полагает автор.

«…У американских хозяев русских либерастов дела очень плохи. Америка находится на грани краха, долларовая эпоха подходит к концу. «Мощь» долларовой системы заключается в неконтролируемой эмиссии, что поддерживает совокупный спрос. Обрушение доллара автоматически влечёт за собой обвал на финансовых рынках США. Штатам, во что бы то ни стало, архинужно сохранить все страны в долларовой системе… Чтобы поднять и усилить американские позиции, российским либерастам нужно совершить госпереворот и отстранить Владимира Путина… Нужно понимать, что если либералы устроят внутри РФ взрыв, произойдёт потеря суверенитета России», – считает Муратов.

По его мнению, победить инфляцию в РФ «можно путём отстранения от должностей либеральной тусовки, ухода от доллара и жесткого регулирования национальной валюты, а также перехода на интегральную экономику».