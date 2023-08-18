Либералы побоялись вступиться за сидящего в Чечне заукраинца и поджигателя Корана – но набросились на «хтонического» Дугина

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19-летний Никита Журавель, который в мае публично сжег Коран, заявил, что его избил сын главы Чечни Адам Кадыров в СИЗО в Грозном.

Соответствующее обращение он направил в аппарат уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Следователи считают, что Журавель совершил надругательство по заданию СБУ. Он сам подтверждает, что его подстрекали некие украинцы. Несмотря на то, что преступление было совершено в Волгограде, подозреваемого этапировали в Чечню. Там он будет отбывать и тюремный срок после суда. У СИЗО Грозного Журавеля встречал пикет возмущенных жителей с лозунгом «Руки прочь от Корана».

Омбудсмен Москалькова обратилась к уполномоченному по правам человека в Чечне Мансуру Солтаеву. Тот сообщил, что общался с Журавелем.

«Он рассказал, что о личной встрече с Рамзаном Ахматовичем Кадыровым… после того как он вышел, его избил Адам Кадыров. Якобы бил по рукам, по ногам. Никто не может быть подвержен истязаниям и избиению в Чеченской Республике. Здесь права людей, как мы знаем, чтятся на высшем уровне», – сообщил Солтаев.

Сам глава Чечни никак не комментировал инцидент, но разместил в соцсетях пост, в котором призвал лидеров исламских государств «проснуться и сделать все возможное, чтобы защитить нашу религию от любых преступных посягательств».

«На сегодняшний день лишь Россия противостоит агрессивной атеистической колониальной политике Запада и Европы, которая проявила свою истинную сущность на Украине. Если сегодня мы не дадим достойный отпор прислужникам сатаны, то уже завтра они будут в наших мечетях. Они внушат нашим детям, что молиться – это не модно и превратят наши народы в безликую массу потребителей, для которых доллар станет их божеством», – написал Кадыров в своем тг-канале.

Он также напомнил, что сейчас в зоне СВО воюет 10 тыс. бойцов из Чечни, а в ближайшее время туда может отправиться еще 15 тыс. Всего республика готова подготовить и направить на фронт порядка 30-40 тыс. бойцов.

Депутат Госдумы РФ Адам Делимханов поддержал сына главы Чечни.

«Являясь достойным наследником Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата Кадырова, он показал пример патриотизма и стремления защитить религию и наши святыни. Он поступил очень даже гуманно, оставив его в живых, потому что за такие деяния люди заслуживают самого жесткого наказания. Без сомнений, я полностью поддерживаю Адама и уверен, что его действия абсолютно оправданы и правильны. Если кто-то с этим не согласен, я готов это обсудить и доказать обратное», — заявил Делимханов.

Председатель Парламента Чечни Магомед Даудов считает, что сын Кадырова поступил как истинный мусульманин, чеченец и патриот, а его действия одобряют и понимают многие россияне.

«Адам и не мог поступить по-другому. Поэтому нас не удивляет поступок Адама. Мы не просто его понимаем, а горячо поддерживаем и одобряем! Адам плоть от плоти великого рода Кадыровых. Он достойно продолжает традиции защитника Родины и бескомпромиссного борца со злом!», – сказал Даудов.

Публично на защиту Журавеля отважились выступить только либеральные правозащитницы Ева Меркачева и Марина Литвинович. Остальные либералы предпочитали отмалчиваться, чтобы не нарываться на гнев чеченцев.

Не очень красивую с точки зрения морали оппозиционеров ситуацию облегчил философ-патриот Александр Дугин, который тоже решил поддержать Адама Кадырова.

«Если этот человек жив, то сын Кадырова (если сообщения правда) поступил с ним еще не так уж и «жестко». Чеченцы резче и определеннее. Они жертвуют собой на фронте нашей русской войны и не хотят считаться с инерцией проклятых 90-х, когда Россия была либеральной колонией Запада. Сын Кадырова поступил как мужчина, как чеченец, как русский. Хорошо, что не убил. А есть за что. А человек, который сжег Коран по заказу террористов Киева поступил как последняя сволочь, как инструмент сатаны», – написал Дугин.

Вздох облегчения пронесся по либеральному сегменту интернета, и «люди с хорошими лицами» пустились перемывать косточки философу, который, по их мнению, никакой не философ, хоть и признан на Западе.

«Дугин, конечно, никакой не философ, а панк, каким был его друг Курехин. Вспомнить хотя бы про гон про камышовых людей, с тех пор мало что поменялось. Просто, со временем быть панком становится менее драйвово, получается только либералов по ночам пугать своей хтонической мыслью-смертью», – написал, например, полулиберальный политолог Илья Гращенков.

Примечательно, что ни Чечню, ни Кадыровых либералы в своих постах не вспоминали.