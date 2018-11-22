Либералы подняли шум – в Россию не пускают русофобскую книжонку американской лесбиянки

22.11.2018, Санкт-Петербург, Михаил Рябов

Петербургский либеральный адвокат Сергей Голубок поднял шум в СМИ – таможня отказалась пропускать в Россию заказанную им в интернет-магазине Amazon.com книгу сотрудницы американской «Радио Свобода» лесбиянки Марии Гессен, где утверждается о том, что в сегодняшней РФ царит тоталитаризм.

Обложка книги

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«…Одной из самых амбициозных, своевременных, глубоких и беспощадных книг о Путине стала последняя работа Маши Гессен под названием «Будущее – это история. Как тоталитаризм снова завоевал Россию». Гессен родилась в России, стала журналисткой и писательницей, а затем вернулась в Москву, чтобы освещать события непродолжительного демократического периода, начавшегося после распада Советского Союза. Но когда к власти пришел Путин и начал свои репрессии, ей пришлось снова эмигрировать в Соединенные Штаты», – рассказывала о книге The Washington Post, отмечая «вывод Гессен о том, что путинская Россия это такое же тоталитарное общество, как сталинский Советский Союз или гитлеровская Германия».

Автор книги Гессен (с микрофоном) на ЛГБТ-манифестации в США

Голубок утверждает, что уже около трех недель находится в переписке с таможенниками, которые отказываются пропускать книгу, доставленную службой DHL, и намерены проверять ее на экстремизм.

Либеральный адвокат в свою очередь уверяет, что книга не является запрещенной в РФ, и, если издание не пропустят таможенники, то он попросит привезти книгу друзей из Америки (очевидно, припрятав в личных вещах).

Сергей Голубок