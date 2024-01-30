Либералы погрызлись, выясняя, является ли Трепова политзеком

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Бежавшие из России либералы и экстремисты в эфире заукраинского канала «Утро февраля» на повышенных тонах выясняли, можно ли считать «политзаключённым» Дарью Трепову.

Напомним, Трепова была осуждёна на 27 лет колонии общего режима за теракт и убийство Владлена Татарского, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Председатель правления признанного иноагентом «Мемориала», бежавший из РФ «правозащитник» Александр Черкасов сказал, что Дарью Трепову вряд ли можно считать таковой, поскольку прямое насилие является исключением для включения в списки политзаключённых.

«Здесь можно обсуждать, насколько мы правы, можно обсуждать ещё какие-то категории, но мы вряд ли включим Дарью Трепову в списки политзаключённых», – оправдывался Черкасов.

Это заявление разозлило Виталия Скойбеда – депутата так называемого «Съезда народных депутатов России» (нежелательная в РФ организация).

«На период Второй мировой войны никто из обеих сторон не делал исключений между членами движения сопротивления, которые разбрасывали листовки, и которые взрывали гауляйтеров и пускали поезда под откос. В международной формулировке политический заключённый – это лицо, в деле которого присутствует явная политическая составляющая, оппозиция действующей власти как в виде действий ненасильственного характера, так и в виде вооружённой борьбы», – вещал Скойбеда.

Однако Черкасов возразил, что приравнивать Дарью Трепову к арестованным за «мирный протест» – это вредить им же.

В ответ Скойбеда обвинил оппонента в том, что за весь эфир так и не ответил ему о своём отношении к «праву народа на восстание против тирании и на сопротивление». Он добавил, что Трепова – политзаключённый и «узник совести», поскольку совершила «полезное дело».

«Потому что именно совесть и стыд за то, что происходит в России, подвигли её на действия, которые она сделала. Они были успешные, убит военный преступник, пропагандист, который привлекал на войну новое и новое пушечное мясо. Она сделала полезное дело», – заявил «депутат».

Его горячо поддержал секретарь «Съезда народных депутатов», а ныне боевик воюющего за ВСУ легиона «Свобода России» Алексей Барановский.

«Все партизаны, которые совершают акции силового сопротивления против путинского режима, конечно, политзаключённые. Когда 24 февраля 2022 года началась широкомасштабная война, вторжение в Украину, очевидно, что никакие другие способы политической борьбы с путинским режимом, кроме силовых методов, уже не работают», – заявил власовец.

Однако руководитель проекта «Поддержка политзаключённых «Мемориала». Сергей Давидис, тоже из числа беглых либералов, остудил горячие головы «побратимов».

«Представьте себе условный Европейский суд по правам человека. Признает он, что государство не в праве преследовать человека, который на Прилепина покушался? Не признает. Он может признать нарушения в его преследовании, но никакой конвенции права не комбатанта убивать другого не комбатанта (а эта ситуация всё равно не комбатанта, когда человек без оружия, в тылу, а ещё и общеопасным способом) не предусмотрено», – разочаровал участников эфира Давидис.

Он с сожалением добавил, что в международном праве есть «чёрная дыра», из-за которой нельзя оправдывать убийц.

«Мы можем сочувствовать мотивам этого человека, мы можем осуждать жертву действий, но с точки зрения прав человека, это не реализация какого-то права. Тут, возможно, чёрная дыра международного права, но, тем не менее, этого не предусмотрено. И сама такая конструкция партизанская, к сожалению, создаёт простор для произвола со стороны государства. Тут есть некий зазор между целесообразностью и правом», – сказал либерал.