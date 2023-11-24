Либералы применили к Миронову ненавидимый ими «Закон Димы Яковлева»

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СМИ-иноагент «Важные истории» распространило информацию о том, что лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов удочерил вывезенную из Украины годовалую девочку.

По данным издания, Миронов приезжал с супругой в Херсон в конце августа 2022 года и посетил местную больницу, где лечили 10-месячную девочку и двухлетнего мальчика, передает корреспондент «ПолитНавигатора».



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По их настоянию детей выписали и перевезли «на лечение в Подмосковье».

Позже семья депутата удочерила девочку, сменив ей имя. По данным издания, сейчас ее зовут — Мариной Сергеевной Мироновой.

Либеральные СМИ как по команде принялись возмущаться «бесчеловечностью» – точно так же, как ранее негодовали по поводу «закона Димы Яковлева», запретившего иностранцам усыновлять российских детей. И хотя у «прогрессивных» журналистов не возникло когнитивного диссонанса, не все их читатели поняли столь избирательный пафос.

Для сомневающихся бежавший в Лондон журналист-иноагент и фанат генерала Власова Олег Кашин пояснил, что Миронов совершил преступление против украинского народа.

«Наверное, эта имеет право на существование здравая аргументация: ах, вывез из войны, спас ребенка. Но все же, ребенок вычтенный из другого народа и добавленный к третьему народу, – это ребенок, подвергшийся насилию. Братский народ – нет такого в международном праве понятия», – сказал Кашин в интервью либеральной журналистке Елизавете Лазерсон.

При этом и Лазерсон, и Кашин крайне возмущены тем, что российских сирот не отдают на усыновление западным гомосексуалистам и трансгендерам.

Сам Сергей Миронов назвал скандал с удочерением «фейковой истерией, развязанной украинскими спецслужбами и их западными кураторами».

«За время моей политической деятельности я уже привык к таким явлениям, как информационные атаки, раздувание лживой информации обо мне, моих детях, семье, близких родственниках. За всем этим стоит одна цель – грубая личная дискредитация всех, кто занимает сегодня непримиримую патриотическую позицию. Могу сказать одно: зря стараетесь. Вранье может иметь временный успех. Но в конечном итоге правда все равно победит. И Россия доведет СВО до полной победы, а цели, поставленные Президентом, будут выполнены», – написал Миронов в своем тг-канале.